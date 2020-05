Koning Boudewijnstichting schenkt 10.000 euro voor beschermingsmateriaal hulpverleners CVDP

26 mei 2020

16u37 0 Hove Eerstelijnszone Pallieterland krijgt in het kader van de coronacrisis 10.000 euro van de Koning Boudewijnstichting om hulpverleners in de eerste lijn te ondersteunen in het verkrijgen van beschermingsmateriaal. Hulpverleners uit Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen of Ranst kunnen beschermingsmateriaal aanvragen via een bestelformulier.

In december vorig jaar werd vzw Eerstelijnszone Pallieterland opgericht. Deze vzw heeft als doel verbinding te maken tussen vier sectoren in de brede eerstelijnszorg: (1) verenigingen voor personen met een zorg of ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers, (2) hulpverleners in de gezondheidszorg, (3) hulpverleners in de welzijnszorg, en (4) de lokale besturen. Eerstelijnszone Pallieterland doet dit voor Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst.

Hulp in de eerste lijn

Sinds de corona-crisis ook onze contreien trof, ging in de eerste fase veel aandacht naar de rol van de ziekenhuizen. Veel mensen bleven echter hulp nodig hebben in de eerste lijn. In de huidige fase verlaten meer en meer herstellende mensen de ziekenhuizen. Tegelijk starten nu vele (para)medische en psychosociale diensten opnieuw op. Eerstelijnszones krijgen een belangrijke ondersteuningsopdracht om deze heropstart veilig te laten verlopen zodat een tweede golf van besmettingen vermeden wordt.

Eerstelijnszone Pallieterland kreeg reeds veel vragen over beschermingsmateriaal, uit allerlei hoeken: huisartsen, thuisverpleegkundigen, logopedisten, tandartsen, kinesisten, jeugdhulp, psychologen, woonzorgcentra,… “Alle soorten disciplines in de eerste lijn komen beschermingsmateriaal tekort. Omdat de Vlaamse eerstelijnszones ten vroegste subsidies krijgen vanaf 1 juli 2020, kunnen we ze voorlopig enkel doorverwijzen naar mogelijke verkopers van beschermingsmateriaal.”

Steun voor beschermingsmateriaal

Gelukkig krijgt Eerstelijnszone Pallieterland steun van de Koning Boudewijnstichting. “We kregen 10.000 euro om zo goed mogelijk de nood aan beschermingsmateriaal in de eerstelijnszorg in te vullen. Zolang dit budget het ons toelaat kopen we materialen op in een groter volume, aan zo interessant mogelijke tarieven. We verkopen deze materialen verder aan hulpverleners aan sterk verminderde prijs.”

Professionals in de gezondheidszorg in Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen of Ranst kunnen laten weten welk beschermingsmateriaal zo nodig hebben in een online bestelformulier.