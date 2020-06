Kindje (3) aangereden door auto in Hove Toon Verheijen

20 juni 2020

12u14 0

Een kindje van drie jaar is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Oudstrijdersstraat in Hove. Een buurtbewoonster reed met haar wagen van de oprit en had een kind dat achter de auto door liep niet gezien. “Het kind belandde onder de wagen, maar volgens de eerste vaststellingen lijken de verwondingen als bij wonder goed mee te vallen", zegt Dirk Fonteyne van de politiezone Hekla. “Het kind was ook nog perfect aanspreekbaar. Het is uiteraard wel overgebracht naar het ziekenhuis."