Kathleen (35) start bedrijf voor ouderen die dromen van thuis blijven wonen ‘Zonder Zorgen’ Sander Bral

19 februari 2020

11u14 0 Hove Je weg vinden in het kluwen van huisartsen, verpleging, OCMW, sociale diensten, thuishulp, rusthuizen, assistentiewoningen en de hele administratie ervan? Kathleen Bogaerts (35) startte het bedrijf ‘Zonder Zorgen’ om ouderen en zieken die niet naar rusthuizen of assistentiewoningen willen, daarin te helpen. “Om een vurige wens in te lossen: ouder worden in eigen huis.”

Met Zonder Zorgen brengt Kathleen Bogaerts (35) uit Boechout vanuit haar kantoor in Hove alle zorgdiensten samen die ouderen en zieken in staat stellen om zorgeloos thuis te blijven wonen zodat ze niet naar een rusthuis of assistentiewoning moeten verhuizen.

“Het doel is dat er voor de oudere of zorgbehoevende maar één aanspreekpunt is, namelijk wij”, legt Kathleen uit, die een achtergrond in de farmasector heeft en nu dus de zorgwereld instapt. “Dat wil zeggen dat ze via ons beroep kunnen doen op alle mogelijke diensten die je maar kan bedenken, van huisarts tot verpleging en kinesist tot sociale diensten en OCMW maar evengoed ook diensten voor maaltijden, tuinmannen en klussers. Als de zorgbehoevende en zijn familie één vertrouwenspersoon hebben, met kennis van zake, hoeven ze dat niet allemaal zelf uit te pluizen.”

MS

“Dat heb ik zelf aan den lijve mogen ondervinden”, zucht Kathleen. “Ik zorg al jarenlang voor mijn moeder, die al MS (de zenuwziekte multipele sclerose, red.) had toen ik geboren werd. Het was heel moeilijk om dingen geregeld te krijgen, om de juiste persoon voor de juiste dienst te vinden. Wij zijn er zoveel en zo lang mee bezig geweest dat ik dacht, hier ontbreekt toch iets. Een soort van kanaal om al die mooie diensten die mensen helpen, samen te brengen.”

Kluwen van administratie

“Want zelfs wij hebben bepaalde fouten gemaakt en met mijn professionele achtergrond in de biomedische wetenschappen en tien jaar ervaring in de farmaceutische sector, zou je toch denken dat ik enige kennis van zaken zou moeten hebben. Ik kan mij voorstellen dat het kluwen aan administratie, verschillende diensten en contacten, erg moeilijk is voor veel mensen. Zeker als ouderen het allemaal zelf moeten uitzoeken zonder hulp van familie of vrienden. Daarom ben ik met Zonder Zorgen gestart.”

(lees verder onder deze foto)

Zonder Zorgen is er vooral voor mensen die dromen om thuis oud te worden en dus niet willen verhuizen naar rusthuizen of assistentiewoningen. Kathleen refereert daarvoor naar een incident in een assistentiewoning in Mortsel eind 2019, waarbij een bewoner een halve nacht op de grond gelegen zou hebben omdat ze geen hulp kon inroepen omdat de alarmknop niet werkte.

“Geen heilige graal”

“Ik kan natuurlijk niet garanderen dat zoiets niet kan gebeuren als mensen thuis blijven wonen en zeker wil ik serviceflats niet afkraken”, benadrukt Kathleen. “Wel is het zo dat assistentiewoningen, die geweldig veel geld kosten, dikwijls verkocht worden als de heilige graal voor oudere mensen, terwijl je evengoed thuis kan blijven wonen.”

“Zo kan je eigen woningen ook voorzien van alarmknoppen of bredere doorgangen. Moest die alarmknop dan uitzonderlijk niet werken, maakt het niet zoveel uit of je thuis een halve dag op de grond ligt of in een assistentiewoning. Enkel de prijs is dan een verschil. Mensen hoeven hun huis echt niet te verkopen zodat ze een serviceflat kunnen betalen. Met de juiste dienst op de juiste plaats, kan een vurige wens bij vele mensen waarheid worden: oud worden in eigen huis.”

Lidgeld

Zonder Zorgen is onafhankelijk, los van mutualiteiten en OCMW’s en volgens Kathleen bestaat er nog geen equivalent in Vlaanderen op dit moment. Ze helpt op momenteel vooral mensen uit de Antwerpse zuidrand. Zorgbehoevenden die beroep willen doen op Zonder Zorgen, moeten lid worden. “Daar ben ik heel open over. Voor 129 euro kunnen de mensen mij het hele jaar contacteren tijdens de kantooruren voor belangrijke zaken maar ook de kleinste dingen zoals het regelen van een tuinman, het aankopen van rollators of het behandelen van een klacht over een poetsdienst.”

www.zonder-zorgen.be