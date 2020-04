Jens Dendoncker en comedy-vrienden van Pretpraters blijven fratsen uithalen vanuit hun kot Sander Bral

21 april 2020

10u36 2 Hove Eén van de weinige wapens in de mentale strijd tegen corona moet humor zijn. Dat hebben ze bij het Antwerpse comedy-agentschap Pretpraters - met onder andere Philippe Geubels en Jens Dendoncker in de rangen - goed begrepen. De flauwe plezanten gingen vanuit hun kot aan de slag om Vlaanderen in lockdown aan het lachen te houden.

Komieken als Jens Dendoncker, Philippe Geubels, Thomas Smith, Soe Nsuki, Jeroen Verdick en Jasper Posson van boekingskantoor en comedyhuis Pretpraters uit Hove (Antwerpen) zijn net zoals iedereen die werkt in een creatieve sector zo goed als werkloos momenteel. Van thuis uit proberen ze de aan zijn kot gekluisterde Vlaming toch nog aan het lachen te brengen met zelf in elkaar gebricoleerde filmpjes. Of is het gewoon uit verveling?

Zelfvoorzienend zijn én een ambacht onder de knie krijgen, Jens Dendoncker slaat tijdens de lockdown twee vliegen in één klap.

Moppen aan de toog via Skyp door Sven De Ridder, Brik van Dyck en Fokke Van Der Meulen.

Jeroen Verdick laat zich gaan in Lockdown Cooking Villa.

Sensuele Jens.

Jasper Posson doorgaat alle mentale fasen van het lockdownleven.

Naaktportretten met Jens en Lauren.

Ook Philippe Geubels van Pretpraters liet zich uit verveling al van zijn meest creatieve kant zien en Soe Nsuki entertaint je via haar eigen YouTube-kanaal. Bekijk alle filmpjes van Pretpraters hier.