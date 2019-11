Hovense zestigplussers zijn gelukkige mensen maar maken zich zorgen om verkeersveiligheid ADA

23 november 2019

16u59 0 Hove De Vrije Universiteit van Brussel en de Hovende Ouderenadviesraad voerde de afgelopen maanden een grootscheepse bevraging uit bij 420 zestigplussers. In 2005 werd al eens een gelijkaardig onderzoek uitgevoerd. Zo kan de Ouderenadviesraad een vergelijkend rapport opstellen. Wat blijkt: de Hovense senior voelt zich veilig, is hoogopgeleid en bezit een eigen huis.

De conclusie van de bevraging is positief. De zestigplusser voelt zich erg gelukkig in Hove. De afgelopen maanden gingen consulenten van de Hovense Ouderenadviesraad naar de senioren toe om hen vragen voor te leggen over hun leefwereld. Wat vinden ze belangrijk? Wat kan beter? Voel je je veilig?

Dankzij de enquête zijn een aantal opvallende zaken aan het licht gekomen. “De vergrijzing binnen de groep van tachtigplussers is enorm gestegen ten opzichte van 2006", vertelt Gerda Vos van het Dienstencentrum Ten Hove. “Dat komt vooral door een grote groei van inwijkelingen. Vaak gaat het om hoogopgeleide en welvarende mensen.” Daarnaast is de zestigplusser ook nog heel gezond in Hove. “De groep tussen 60 en 79 jaar is vaak nog erg gezond en zelfstandig. Vanaf 80 jaar verandert dat vaak en beginnen mensen last te krijgen van kwaaltjes. In Hove valt dat eigenlijk heel goed mee”, gaat Vos verder

Eigen woning

Bovendien heeft meer dan 70 procent nog een eigen woning en wonen de senioren nog alleen. Maar dat is volgens Vos niet zomaar een positief gegeven. “Op die manier zitten deze mensen vaak te lang zonder professionele begeleiding. Beter zou zijn dat deze mensen dan hun woning verkopen en op een appartement wonen. Maar omdat ze vaak hun kinderen in dat huis hebben groot gebracht is dat niet altijd even gemakkelijk.”

Tot slot voelt de Hovense senioor zich veilig in zijn of haar gemeente. Althans op vlak van criminaliteit. Wat de verkeersveiligheid betreft is er nog veel werk. Vooral de toenemende drukte is voor de zestigplusser erg beangstigend.