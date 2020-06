Hovenaars krijgen gratis aankoopcheque voor lokale handelaars: “Al veel positieve reacties gekregen” CVDP

18 juni 2020

16u22 1 Hove De voorbije week hebben alle Hovenaars een aankoopbon ter waarde van 10 euro in de brievenbus gekregen. Ze kunnen deze cheque de komende drie maanden gebruiken bij de lokale handelaars.

Het gemeentebestuur wil met dit initiatief zowel de Hovenaars als de middenstanders te steunen. Ze wil zo ook iedereen bedanken voor het naleven van de coronamaatregelen. Een groep vrijwilligers startte het voorbije weekend met het verdelen van de cheques over alle brievenbussen. Ondertussen heeft elke inwoner van Hove er een ontvangen. De aankoopcheques zijn geldig tot 30 september en de lijst van de deelnemende handelaars is online terug te vinden.

Volgens burgemeester Koen Volckaerts kwamen er al veel positieve reacties op het initiatief. “We hebben al veel bedankingen gekregen van zowel Hovenaars als de lokale handelaars.” Wie de cheque niet nodig heeft, maar er iemand anders mee wilt helpen, mag deze komen afgeven aan het OCMW of het gemeentehuis. Ze worden dan gegeven aan de Hovenaars die ze wel kunnen gebruiken.

Naast de aankoopcheques steunt het gemeentebestuur de lokale horeca ook met andere initiatieven. “We laten dit jaar bepaalde taksen vallen voor de horeca en ondersteunen zowel logistiek als administratief. Door de coronamaatregelen is er een beperking op het aantal personen in drank- en eetgelegenheden. Daarom stellen we meer plaats ter beschikking op de openbare weg. Dat zijn dan bijvoorbeeld voetpaden of parkeerplaatsen die we vrij maken gedurende de zomermaanden.”