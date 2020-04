Hovenaar loopt op twintig uur 134 kilometer door eigen dorp Caroline Van de Pol

27 april 2020

18u52 0 Hove Hovenaar Wim Smout (35) liep gisteren in totaal 134 kilometer door zijn gemeente. Hij startte deze uitdaging zaterdagavond en bereikte zijn doel zondag na 20 uur lopen.

De ‘Quarantine Backyard Ultra’ komt overgewaaid vanuit Amerika. Deze loopuitdaging ontstond tijdens de coronacrisis als creatieve oplossing om lange afstanden te lopen zonder je eigen buurt te verlaten. “De bedoeling is dat je elk uur 6,7 kilometer loopt. Als je dat gehaald hebt, mag je uitrusten totdat het volgende uur start. Zo kan je even rusten, iets eten of naar het toilet gaan”, vertelt Wim.

Nieuwe uitdaging

Wim is langeafstandsloper en zou normaal gezien over een week naar Engeland vertrekken om er mee te doen aan de Spine Race, een loopwedstrijd waarbij je op één week 430 km door de bergen aflegt. Door het coronavirus werd de race afgelast en besloot Wim op zoek te gaan naar een andere loopuitdaging. “Ik hoorde dat een West-Vlaming de Quarantine Backyard Ultra had gedaan op 15 uur en wilde zijn record verbreken.”

Wim stippelde een toer van 6,7 km uit in Hove en startte zaterdagavond om 8 uur aan de uitdaging. “In het begin liep ik te snel waardoor het wachten tot het volgende uur te lang duurde. Het was moeilijk om elke keer opnieuw uit mijn zetel te komen en mijn spieren verstijfden er ook door. Toen ik de toeren iets trager liep, op 48 minuten, ging het beter.”

Supporters

Na een nacht lopen daagden de eerste supporters op. “Door het mooie weer kwamen veel vrienden mij van op afstand aanmoedigen. Er was ook media aanwezig, de belangstelling was groter dan ik had verwacht.” Zondagnamiddag beëindigde Wim de uitdaging na 20 uur lopen. Geen moment heeft hij gedacht aan stoppen: “Het was vooral mentaal zwaar om telkens datzelfde toertje te doen, maar als ik ergens mijn zinnen op heb gezet dan wil ik dat halen.”

Dit is niet de eerste extreme uitdaging die Wim tot een goed einde bracht. Elk jaar neemt hij deel aan een extreme loopwedstrijd. Vorig jaar liep hij als eerste Belg de ‘Beyond the Ultimate Ice Ultra’ uit waarvoor hij in extreme omstandigheden 230 kilometer moest afleggen in Lapland. Terwijl zijn voeten nog volop aan herstellen zijn zit Wim met zijn gedachten al bij de volgende uitdaging. “Ik hoop dat ik de Spine Race die nu is afgelast volgend jaar in januari kan lopen.”