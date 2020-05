Hove verdeelt maandag eerste deel mondmaskers CVDP

22 mei 2020

12u00 0 Hove De gemeente Hove start maandag met het uitdelen van mondmaskers. De verdeling wordt door vrijwilligers en medewerkers van het lokaal bestuur gecoördineerd vanuit Dienstencentrum Ten Hove.

De federale overheid voorziet in mondmaskers en de gemeentes staan in voor de verdeling ervan. In samenwerking met de provincie Antwerpen kocht Hove ook 7.500 mondmaskers voor al haar inwoners van 12 jaar en ouder. Voor haar eigen medewerkers bestelde het gemeentebestuur 1.000 mondmaskers ten voordele van Think Pink. De eerste levering is vandaag binnengekomen. De verdeling ervan start op maandag 25 mei in Dienstencentrum Ten Hove in de René Verbeecklaan 3.

Tijdens de gemeenteraad werd eerder al beslist om in het kader van de coronawerkgroep een initiatief ‘mondmaskers maken’ te starten. Om alle huidige individuele initiatieven van de Hovenaars te coördineren voor een homogene samenwerking, besloot de werkgroep om mee op de kar te springen van de NationaleNaaiActie die Lieven Scheire lanceerde. Met dit initiatief maken dorpsgenoten zelf mondmaskers voor elkaar door aan de slag te gaan met het patroon of met de ‘virtuele fabriek’ die op poten is gezet. Vrijwillige chauffeurs gaan stoffen halen, brengen ze bij de naaiers en brengen afgewerkte mondmaskers naar mensen die ze nodig hebben.

Op de website van Hove staan links naar het correct gebruik van mondmasker. Wie in Hove mee wil helpen om zelf mondmaskers te maken, vindt er ook meer info.