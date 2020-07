Hove neemt maatregelen wegens coronavirus: sociale bubbel van tien, verplicht mondmasker en afgelasting ZomerEnd Feesten Caroline Van de Pol

27 juli 2020

13u03 0 Hove Het gemeentebestuur van Hove hield zondag een zitting om de verder verspreiding van COVID-19 in te perken. Er werden lokale maatregelen opgesteld in verband met sociale contacten en het dragen van een mondmasker. Hove Onderneemt besliste ook om de ZomerEnd Feesten dit jaar niet te laten doorgaan omwille van het coronavirus.

Gouverneur Cathy Berx roept op om in de hele provincie Antwerpen strengere maatregelen op te leggen ter bestrijding van de exponentiële toename van het aantal besmettingen. Burgemeesters zijn bevoegd voor dringende maatregelen in hun gemeentes. Wegens de hoogdringendheid van nieuwe richtlijnen, wilde het bestuur in Hove de volgende bijeenkomst van de gemeenteraad niet afwachten. De aanvullende lokale maatregelen van de zitting van zondag zijn te vinden in het burgemeesterbesluit.

De sociale bubbel van Hovenaars wordt beperkt tot 10 vaste contacten voor de komende vier weken. Iedereen wordt met aandrang verzocht om 10 contacten (naam, adres en telefoonnummer) op te schrijven. De fysieke afstand dient ook gerespecteerd te worden binnen de sociale bubbel. Niemand mag met meer dan 10 personen samenkomen op het publieke domein. Privéfeesten dienen uitgesteld te worden. Het dragen van mond-neusmaskers wordt verplicht op drukke publiek toegankelijke plaatsen voor alle personen boven de 12 jaar. Politiezone Hekla zal hiervoor toezicht houden. De niet-naleving van deze verordening wordt bestraft met administratieve sancties.

Afgelasting ZomerEnd Feesten

Door de negatieve evolutie van het COVID 19-virus heeft de lokale middenstandsvereniging Hove Onderneemt! de uiteindelijke beslissing genomen om de ZomerEnd Feesten eind augustus niet te laten doorgaan. Er was eerst de intentie om een kleiner evenement te plannen in de vorm van een shoppingdag met aanvulling van de Hovese verenigingen en een plaatselijke kermis. Helaas gooit coronavirus roet in het eten en ziet de organisatie zich genoodzaakt om ook dit kleiner evenement af te gelasten. Het zal voor de eerste keer zijn in 46 jaar dat er in Hove geen groots dorpsfeest wordt georganiseerd waarbij het volledige commerciële centrum twee dagen autovrij is.