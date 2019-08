Handelaars Hove maken zich op voor 45ste ZomerEnd Feesten Sander Bral

16u52 0 Hove Vijfenveertig! De zoveelste editie van de Hovese ZomerEnd Feesten is het al dat voor de deur staat. Vrijdag en zaterdag zorgt Middenstand Hove Onderneemt weer voor een groot feest in de dorpskern. Een unieke SkyShelter op het Sint-Laureysplein, het kloppend hart van de ZomerEnd Feesten, wordt de blikvanger het komende weekend.

Vrijdagavond wordt het startschot gegeven door reus Peer de Garde onder begeleiding van de Jeugdmuziekkapel KSA Cantincrode. Aansluitend zijn er optredens met onder andere drummer Michael Schack, bekend van onder andere Netsky en Milk Inc., Kyle & the Kids, Snow on the Roof en afsluiter P-Funk & Minimachine.

Zaterdagmiddag dan is het kuieren geblazen in het winkelcentrum met kortingen en acties bij lokale handelaars. De SummerEnd Market zorgt voor leuke standjes met artisanale en handgemaakte artikelen. Doorlopend is er kinderanimatie met springkastelen, grime, straattekenen, ballonnenclown, sprookjesvertellingen enzovoort. Er zijn ook de hele middag optredens van Dansstudio Just Dance, Movimento, Rope Skipping, Arlekino@Mago en Prinsenhof@stage.

’s Avonds volgt de Handjes in de Lucht Show met feestbeest Stefan Beeldens en live concerten van Audioshakers, de ZomerEnd-Band met special guest Guga Baul. Vanaf 23.00 uur volgt een deejayfeest met Marty’n Rizzo en DJ Livado.

Het dorpscentrum van Hove is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf vrijdag 11.00 uur tot en met zondagochtend 7.00 uur. Het gemeentebestuur en de politie hebben wegomleggingen voorzien.