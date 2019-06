Graffiti-gezelschap fleurt fietserstunnel op: “Idee met open armen ontvangen” Sander Bral

11u35 0 Hove Honderdtachtig vierkante meter. Zoveel oppervlakte aan saaie, grijze fietserstunnel namen graffitikunstenaars Rabiz, Flash, Bird, 2.Dirty en Links onder handen. Als het aan Rabiz ligt, blijft het niet bij de tunnel onder de Edegemsestraat in Hove. “Ik heb nog wel interessante plekjes opgemerkt om de regio op te fraaien.”

Ben ‘Rabiz’ Bervoets (30) uit Edegem fietste vroeger dagelijks door de tunnel onder de Edegemsesteenweg in Hove om op zijn voormalige job te geraken. “Niet zo’n aangename ervaring”, herbeleeft Rabiz. “Een grauwe tunnel met hier en daar wat vandalentekeningen en opschriften, het éne al wat obscener dan het andere. De tunnelkoker vanuit Kontich richting Antwerpen bewijst dat het ook anders kan. Die werd in 2008 al onder handen genomen door graffitikunstenaars en is vandaag nog steeds onaangeroerd gebleven. Het beste argument om naar het Hovese gemeentebestuur te stappen.”

Met open armen ontvangen bij gemeente

Rabiz zijn aanvraag om de tunnel op te fleuren met graffiti belandde bij de jeugddienst, die het idee met beide armen ontving. “Na wat gesprekken en administratie mocht ik een crew bij elkaar sprokkelen en voor ik het wist stond ik de tunnel te beschilderen met Bird, 2.Dirty, Flash en Links, eeuwenoude vrienden uit de graffitiwereld. Ook financieel konden we veel bijval oogsten. De gemeente betaalde voor de spuitbussen en verf en kon op sponsoring rekenen van Spray&Play en de Kontichse verfhandel Colora.”

Eddy Merckx

Voor de thematiek liet het gezelschap zich inspireren door de omgeving. “Fietsen, treinen en natuur. Dat is wat je tegenwoordig kan bewonderen in de tunnel”, gaat Rabiz verder. “Allemaal elementen uit de omgeving. Het gigantische portret van Eddy Merckx is een knipoog naar de vele wielertoeristen die in de tunnel passeren.”

Ben werkt professioneel als grafisch vormgever en houdt zich in zijn vrije tijd bezig als wijnconsulent en met - hoe kan het ook anders - graffiti. “Ik ben er al zestien jaar mee bezig waarvan de laatste zeven à acht iets intensiever”, denkt Rabiz terug. “In het begin is het gewoon een hobby maar na een tijdje begin je hier en daar een opdrachtje binnen te krijgen, een slaapkamer hier, een verloren muur daar. Ondertussen heb ik al op festivals gestaan als Laundry Day en wordt ik uitgenodigd voor internationale graffitihappenings. Erg leuk om te doen.”

Graffiti werd lang als vandalisme gezien. Tegenwoordig wordt het geapprecieerd als kunst. Dat doet enorm deugd. Ben ‘Rabiz’ Bervoets

“Er is in die zestien jaar veel veranderd voor ons. Vroeger werden we scheef bekeken door passanten, zelfs als we een gedoogzone aan het bekladden waren. Graffiti is in korte tijd geëvolueerd van vermeend vandalisme naar een gewaardeerde kunstvorm. Als ik nu aan een muur bezig ben, komen de meeste passanten even een babbeltje doen om te benadrukken dat ze je werk appreciëren. Dat doet deugd, het is ooit anders geweest.”

Stoute schoenen

“Of er nog meer kale plekken in de omgeving zijn? Jawel hoor”, lacht Rabiz. “Onder de Hovese brug is nog een stukje tunnel dat wat verf verdient, maar dan moet de gemeente eerst komaf maken met het betonrot daar. En dan is er nog de vijftig meter lange afscheidingsmuur van garageboxen aan brasserie ’t Of in Hove. Binnenkort trek ik mijn stoute schoenen aan om aan de eigenaar te vragen wat er met die muur mogelijk is.”

