Gemeentebestuur zet eerste stappen voor vernieuwing van gemeentehuis CVDP

31 januari 2020

10u59 1 Hove Het college van Hove vond een architectenbureau die het project voor de bouw van aanpalende gebouwen aan het gemeentehuis zal uittekenen. Hiermee wil het bestuur de diensten van de gemeente samenbrengen voor meer efficiëntie.

Het bestuur van Hove is gevestigd in kasteel Weyninckhoven op de Geelhandlaan. Tijdens de gemeenteraad van deze week vroeg de oppositie om verheldering rond de vernieuwing van dit gemeentehuis. “In de N-VA Hove brochure editie 2019 lezen we over de geplande bouw van aanpalende gebouwen aan het gemeentehuis”, zegt Filip Craen van Hove Beweegt. “Van dit initiatief hebben we tot op heden nog niets concreet als voorstel gezien op de gemeenteraad. Moeten we uit de publicatie in de N-VA brochure afleiden dat hier al een beslissing over genomen is?

“Ons gemeentehuis bevindt zich op een mooie locatie en dat wille we in ere houden en respecteren”, zegt burgemeester Koen Volckaerts (NVA). “Na een bevraging vond het college een geschikt architectenbureau die het project voor de bouw van aanpalende woningen wil uittekenen. Dit is één van de bouwprojecten uit onze meerjarenplanning, waarvan we dit jaar de eerste stappen zetten. Het zou mooi zijn als het project voltooid geraakt in de helft van de legislatuur, maar er ligt nog niks vast.”

De burgemeester wil de verschillende locaties van het gemeentebestuur samenbrengen voor meer efficiëntie. “Het huidige gemeentehuis is verouderd en te klein geworden. We moeten daarom onze diensten op verschillende locaties plaatsen en dat is niet efficiënt. Als we hen kunnen samenbrengen in één groot gemeentehuis is dat een win-win. De samenwerking wordt geoptimaliseerd en ze zullen in een mooie en groene omgeving hun taken kunnen uitvoeren.”