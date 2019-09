Gemeente vraagt inspraak voor opstellen meerjarenplan Sander Bral

20 september 2019

14u34 0 Hove Hoe graag woon jij in Hove? Wat zijn de sterke punten van de gemeente en wat kan beter? Welke thema’s spelen voor jou een grote rol in het dorp? Dat en vele andere vragen komen begin oktober aan bod op het inspraakmoment van het gemeentebestuur. Met de resultaten wordt het meerjarenplan 2020-2025 opgesteld.

Het gemeentebestuur van Hove organiseert in het kader van de opmaak van het meerjarenplan een brainstormsessie met alle geïnteresseerde burgers. “Eind dit jaar moet ons nieuw meerjarenplan opgemaakt zijn”, zegt Els Nelen-Pauwels (Fan van Hove), schepen voor communicatie en participatie. “Het bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling daarvan.”

“Gemeentebesturen stippelen zo’n beleidsplan vaak uit binnen de muren van het gemeentehuis. Wij schrijven ons meerjarenplan in de eerste plaats voor onze inwoners en daarom krijgen ze ook inspraak”, benadrukt Nelen-Pauwels. “We hopen op een talrijke deelname en betrokkenheid van onze inwoners. Dit is voor hen tenslotte een unieke kans om mee het beleid te bepalen.”

Eind september start het participatietraject met een online enquête en het inspraakmoment volgt op donderdag 10 oktober om 19.30 uur in zaal Da Capo. Er zal over vier thema’s gediscussieerd worden. Twee door het schepencollege bepaald, namelijk en communicatie en milieu en duurzaamheid, en twee thema’s die de aanwezigen die avond mogen bepalen: dienstverlening, vrijetijdsaanbod, onderwijs, gezondheid en toegankelijkheid, mobiliteit of ruimtelijke ordening.