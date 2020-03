Gemeente keurt overeenkomst met middenstandsvereniging goed: “Feestverlichting vanaf nu betaald door lokale bestuur” CVDP

05 maart 2020

17u48 0 Hove Op de gemeenteraad van deze week werd de nieuwe overeenkomst tussen het lokaal bestuur en de Middenstandsvereniging van Hove goedgekeurd.

De vorige overeenkomst liep eind vorig jaar af, daarom gingen Middenstand Hove en het lokale bestuur in overleg voor een nieuw akkoord. “Daarin staan de afspraken voor ondersteuning bij de organisatie van activiteiten. De afsprakennota voor de ‘ZomerEndFeesten’ werd ook mee opgenomen als bijlage aan de overeenkomst”, vertelt Ann Goyvaerts, ambtenaar voor lokale economie. “De middenstandsvereniging wordt door de gemeente bijgestaan met onder andere het proper houden van straten en het aanleveren van materialen.”

Volgens Jarl Van den Broeck van de Hovese Middenstand is de nieuwe overeenkomst grotendeels een voortzetting van de vorige. “Een eerste uitzondering is de feestverlichting die vanaf nu door de gemeente betaald wordt in plaats van door de middenstand. Tot slot is er ook meer ruimte om zaken toe te voegen aan de overeenkomst in functie van onze toekomstige activiteiten.”

Middenstand Hove organiseert jaarlijks vier grote evenementen in de gemeente. Het shoppingweekend ‘Beleef Hove!’ vindt eind maart plaats, de braderij ‘ZomerEndfeesten’ valt in de zomer en het ‘Weekend van de Klant’ en de ‘Wandeling van de Smaak’ worden in het najaar georganiseerd. “In tegenstelling tot vele gemeenten worden die activiteiten bij ons niet door het bestuur maar door de middenstand georganiseerd”, vertelt Ann Goyvaerts.