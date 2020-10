Gemeente Hove organiseert online infomoment over ruimtelijke ordening



CVDP

13 oktober 2020

13u21 1 Hove Het schepencollege en studiebureau Buur stellen op woensdag 21 oktober om 19.30 uur het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan online voor aan alle geïnteresseerde Hovenaars. De opmaak van het beeldkwaliteitsplan zal ertoe bijdragen dat er onderbouwde keuzes kunnen gemaakt worden over de ontwikkeling van bijkomende bebouwing.

Hove is gelegen aan de zuidrand van het stedelijk gebied Antwerpen. Jarenlang ontwikkelde de gemeente zich langzaam tot een hoofdzakelijk groene leefomgeving. Haar kenmerkende kasteeldomeinen met parktuinen, de herkenbare centraal gelegen woonwijken met gesloten bebouwing en de stapsgewijze uitbreiding van het woongebied met verkavelingen hebben Hove laten uitgroeien van een dun bevolkt dorp naar een residentiële groene gemeente.

Grootstedelijk gebied

Door een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd een groot deel van het woongebied van Hove onderdeel van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Door deze beleidsbeslissing zou de groeiende nood aan bijkomende woningen ook in Hove opgevangen worden. Inbreiden en verdichten in bestaande woongebieden moet ertoe bijdragen dat open ruimte kan gevrijwaard blijven. Bijkomende ontwikkelingsdruk op de oorspronkelijk lage bouwdichtheid is vandaag een realiteit waar het gemeentelijk beleid een gepast antwoord op moet bieden.

“Er moeten duidelijke lijnen worden vastgelegd om de vraag naar bijkomende woningen blijvend te laten rijmen met woonkwaliteit, leefbaarheid en de Hovese identiteit”, klinkt het bij de gemeente. “De opmaak van een geactualiseerd ruimtelijk beleidsplan met visie op de noden van vandaag en morgen werd hierdoor van groot belang.”

Vlekkenplan

In juni 2018 gaf het gemeentebestuur opdracht aan studiebureau Buur om een visienota uit te werken. Buur kreeg als vertrekpunt het ‘vlekkenplan’ mee. Dit was een opgestelde inventaris van de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente, met als uitgangspunt de gewenste beeldkwaliteit van de verschillende wijken. Studiebureau Buur heeft het voorbije jaar in samenwerking met de gemeentelijke diensten deze visie van ruimtelijke ordening verder uitgewerkt en verfijnd.

Als vervolgstap werkte Buur aan het analyseren en het in kaart brengen van de beeldkwaliteit van de bestaande wijken. De opmaak en het gebruik van dit beeldkwaliteitsplan zal ertoe bijdragen dat onderbouwde keuzes kunnen gemaakt worden. Deze gaan over het beschermen van bestaande kwaliteiten en het aflijnen van de mogelijkheden voor ontwikkeling van bestaande en bijkomende bebouwing. Hierbij wordt woonkwaliteit, leefbaarheid en de vertrouwde Hovese identiteit vooropgesteld.

Infosessie

Nu het voorlopige eindrapport klaar ligt om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad, worden eerst de Hovenaars geraadpleegd. “Tijdens het online infomoment op 21 oktober is er toelichting bij de totstandkoming van dit plan. Hierbij zoomen we in op enkele karakteristieke wijken, de analyse en het mogelijke toekomstperspectief ervan. De toelichting zal zo worden opgemaakt dat er ruimte is voor vraag en antwoord. Het beeldkwaliteitsplan wordt samen met een samenvatting van de reacties uit het publiek en het advies van de GECORO eind oktober aan de gemeenteraad voorgelegd.”

Inschrijven voor de infosessie moet vooraf via de gemeentelijke website. Enkele dagen vooraf ontvang je een link per e-mail. Als je op het moment van de toelichting niet vrij bent om deel te nemen, kan je ook achteraf de presentatie bekijken.