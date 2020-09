Fietsersbond Hove vormt parkeerplaatsen om tot ontmoetingsruimte: “Actie tegen dominantie van de auto”



Fietsersbond Hove houdt zaterdagvoormiddag een actie in het kader van de Week van de Mobiliteit. "We willen mensen doen nadenken over het vervoermiddel dat ze gebruiken."

De actie zal plaatsvinden op zaterdag 26 september tussen 8.30 en 12.30 uur. De Fietsersbond zal op de parking aan het Sint Laureysplein twee parkeerplaatsen ‘veroveren’ en omvormen tot ontmoetingsruimte voor voorbijgangers. “Deze actie kadert in de Week van de Mobiliteit. We willen mensen doen nadenken over hun verplaatsingsgedrag en het vervoermiddel dat ze gebruiken. Deze campagne is een initiatief van autodelen.net en als Fietsersbond sluiten we daar graag bij aan”, klinkt het.

Met deze actie wordt de aandacht gevestigd op de dominantie van de auto in het straatbeeld. “Vlaanderen telt meer dan 7 miljoen parkeerplaatsen. Dat is meer dan er Vlamingen zijn! Door autodelen en meer de fiets te gebruiken, wordt niet alleen de luchtkwaliteit beter. Minder auto’s betekent ook meer vrije ruimte, meer groen, meer rust- en ontspanningsmogelijkheden en meer ontmoetingen.” De Fietsersbond wil daarom symbolisch mee ijveren voor aangename en leefbare straten. “In een dorp als Hove liggen de winkels op wandel- en/of fietsafstand. Het is bewezen dat fietsende klanten, trouwe klanten zijn. Op die manier steunen we met FB Hove onze lokale middenstand.”