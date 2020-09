Fietserbond houdt applausactie in Hove: “Bedankt om te kiezen voor de fiets” Caroline Van de Pol

18 september 2020

10u33 0 Hove De Fietsersbond heeft vrijdagochtend een applausactie gehouden in Hove. De vereniging wil daarmee fietsers bedanken om te kiezen voor een gezond en milieuvriendelijk vervoermiddel.



De actie vond plaats van 7.30 tot 8.30 uur aan het Kostershuisje in de Kapelstraat. Normaal zou de jaarlijkse applausactie van de Fietsersbond in maart hebben plaatsgevonden., maar door de lockdown werden alle activiteiten geannuleerd. De Fietsersbond maakt van de Week van de Mobiliteit, van 16 tot en met 22 september, gebruik om dit jaar toch nog een applausactie te houden. Deze ochtend ontvingen alle fietsers die naar het werk, school of winkel reden een luid applaus. De Fietsersbond wil hen daarmee bedanken omdat ze kiezen voor een gezond en milieuvriendelijk vervoermiddel en een signaal geven aan anderen om dit voorbeeld te volgen.