Fietsen Jacobs opent nieuwe showroom: “Fietsen wordt populairder, zeker in deze coronatijden” Caroline Van de Pol

19 mei 2020

12u00 1 Hove Fietsenwinkel Jacobs in Hove breidt uit met een nieuwe showroom op de eerste verdieping.

In 2018 nam Danny Jacobs de fietsenwinkel op de Mortselsesteenweg in Hove over. Na twee succesvolle jaren werd de zaak vorige week uitgebreid met een nieuwe showroom. “Normaal zou die showroom half maart al openen, maar door de lockdown was dat niet mogelijk. Dankzij de versoepeling van de maatregelen konden we vorige week de nieuwe ruimte aan onze klanten tonen”, vertelt storemanager Jorg Vos. “De uitbreiding was nodig omdat we over meer nieuwe modellen beschikken en omdat mensen de fietsen graag zien staan. De ruimte boven was een verloren stuk dat we nu een goede invulling hebben gegeven.”

Grotere stock

Fietsen wordt de laatste jaren steeds populairder. “Zeker tijdens deze coronacrisis beginnen veel mensen met fietsen en willen ze investeren in goed materiaal. Ook de verkoop van onze elektrische fietsen stijgt.” Tijdens de lockdown voerde fietsen Jacobs alleen essentiële herstellingen uit, maar sinds vorige week is de zaak terug open voor iedereen. Over de nieuwe showroom kreeg Jorg al veel positieve reacties. ”De klanten zijn enthousiast dat de showroom zo ruim en overzichtelijk is. We beschikken nu ook over een grotere stock waardoor klanten sneller hun fiets hebben.”