Digitale toer door filmrolletjesfabriek Agfa-Gevaert nu ook in Hove Sander Bral

07 januari 2020

14u59 0 Hove De virtuele toer ‘Gevaert op Tournee’ is in januari te bezichtigen in het erfgoedsalon in De Markgraaf in Hove. In oktober ging het project van Streekvereniging Zuidrand De virtuele toer ‘Gevaert op Tournee’ is in januari te bezichtigen in het erfgoedsalon in De Markgraaf in Hove. In oktober ging het project van Streekvereniging Zuidrand in Mortsel van start . Met een gedigitaliseerde en interactieve maquette komen de verhalen van honderdzestien jaar Agfa-Gevaert weer tot leven.

Strikt bewaakte en gemengde toiletbezoeken, blinden die te werk gesteld werden en zwarte roetvlokken uit de iconische schoorsteen. Verhalen genoeg in honderdzestien jaar geschiedenis van de ‘filmrolletjesfabriek’ of Agfa-Gevaert in Mortsel. In 2016 ging naar aanleiding van de honderdvijftigste verjaardag van oprichter Lieven Gevaert Streekvereniging Zuidrand aan de slag met de archieven van Agfa-Gevaert, de provincie, het Antwerpse Fotomuseum en anekdotes van oude werknemers van de fabriek. Daarop werd in 2017 de publicatie ‘Ik werk(te) bij Gevaert’ uitgebracht en in het najaar van 2019 dan werden verhalen vereeuwigd in een interactieve en digitale toer doorheen de fabriek.

Die digitale toer en maquette is deze maand te bezichtigen in de hal van het gemeentelijk ontmoetingscentrum De Markgraaf in de Kapelstraat. Ook het boek ‘Ik werk(te) bij Gevaert’ is er te koop aan de balie van de bibliotheek.