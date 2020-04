De Ronde: Bart Peeters heeft een boodschap voor zijn moeke Redactie

05 april 2020

17u55

Onze helikopter vloog ook over de woning van Bart Peeters. Samen met zijn gezin zwaaide Bart naar onze camera. De zanger had ook een boodschap voor zijn moeder: “Dag moeke Suz, dikke kuz!” stond er op een spanddoek te lezen in hun tuin. Bart Peeters liet ook weten dat hij vanuit zijn kot aan een nieuwe plaat werkt.