Da Capo ontvangt ‘Beter dan ooit’ van Hans Mortelmans & Groep Sander Bral

12 september 2019

17u19 0 Hove Hans Mortelmans en de vijf muzikanten van zijn groep ‘Beter dan ooit’ staan volgende week in zaal Da Capo op de Hovese Lintsesteenweg. “Zijn nieuwe show werd al met lof bezongen door Jan De Smet en andere gevestigde waarden uit de kleinkunstwereld.”

Hans Mortelmans toonde op jonge leeftijd al veel belangstelling voor orgel, accordeon, viool en gitaar. In 2005 zette hij Hans Mortelmans & Groep op de rails met ondertussen al bijna vijftien jaar podiumervaring en vijf uitgebrachte albums.

“Hans Mortelmans & Groep is een kussengevecht met taal, muziek en genres: van gipsy jazz tot Tarantella, gezongen met de tongval van Wannes Van De Velde”, klinkt het bij de organisatie. “Elk concert is tegelijk poëtisch, ontroerend en komisch. En ook leerrijk, want Hans bezingt graag vergeten muzikanten, legendarische plaatsen en merkwaardige histories.”

Hans Mortelmans ‘Beter dan ooit’ bestaat naast de frontman met tekst, zang, gitaar en accordeon ook uit Lieven Keymolen (klarinetten), Benny Van Acker (contrabas), Lodewijk Dedain (gitaar) en Joke en Valerie Dedain (zang).

Tickets kosten zeven euro in voorverkoop en tien euro aan de kassa.