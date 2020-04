Cocktailbar op wielen shaket drankjes vlak voor je deur: “Een bar aan huis is altijd plezant!” Annelin Marien

17 april 2020

15u24 3 Hove Gezellig iets gaan drinken op een terrasje is al een tijdje verboden, maar daar heeft Mille Mertens-Polak (19) uit Hove iets op gevonden. Met Bar Polak, zijn cocktailbar op wielen, rijdt hij rond in de Antwerpse rand met verse cocktails aan huis.

Mensen uit Hove, Kontich, Lint, Boechout, Mortsel of Edegem zien de komende dagen misschien wel een vrolijk blauw bestelwagentje passeren. Daarmee levert Mille van Bar Polak verse cocktails aan huis op bestelling. Donderdag reed hij door Hove, vrijdag door Kontich, zaterdag door Boechout, en zo doet hij de komende week nog een aantal gemeentes aan.

Voor de deur

“Een paar jaar geleden deed ik een studentenjob in een restaurant, en na een paar keer achter de bar te hebben gestaan, was ik gebeten door cocktails maken”, aldus Mille. “Een jaartje geleden besloot ik dan ook om als studentenjob mijn eigen cocktails te verkopen. Wij hadden thuis al een blauw bestelwagentje om ons tuinafval weg te doen, met een kleine opknapbeurt werd die omgetoverd tot cocktailbar op wielen. Normaal serveer ik cocktails op feestjes of evenementen, maar dat kan nu natuurlijk niet. Al mijn opdrachten voor deze periode werden afgezegd, dus rijd ik nu rond om mensen uit de buurt verse cocktails aan huis te bezorgen.”

En die cocktails aan huis blijken een succes te zijn. “De mensen zijn heel enthousiast, want ze krijgen niet enkel een lekkere cocktail, maar er gebeurt ook nog eens iets in de straat. Ik maak de cocktails namelijk vlak voor de deur, een bar aan huis is altijd plezant! Ik denk erover om dit misschien na de coronacrisis verder te zetten, in weekends met mooi weer bijvoorbeeld.”

Snak je zelf naar een frisse cocktail? Je kan op de website www.barpolak.com een cocktail bestellen voor 14 uur: je kiest zelf wanneer Bar Polak de cocktail komt brengen en je betaalt online. Je kan kiezen uit vier cocktails: mojito, cuba libre, tequila sunrise en passoa orange.