Broodjesbar ‘t Hoveke To Go schenkt bij heropening mondmaskers aan de eerste honderd klanten Caroline Van de Pol

30 april 2020

15u32 0 Hove Broodjesbar ‘t Hoveke in de Kapelstraat opent morgen op de Dag van de Arbeid opnieuw de deuren als ‘t Hoveke To Go voor de take-out van maaltijden. De eerste vijftig klanten krijgen gratis drielaagse mondmaskers.

“Beschouw het niet als een stunt maar als een service voor onze klanten”, vertelt uitbaatster Sonja Vanlooy, die haar broodjeszaak midden maart sloot. Aangezien er door de coronamaatregelen minder schoolkinderen en bedrijfsmensen langskomen besloot ze het over een andere boeg te gooien. Vrijdag opent ’t Hoveke To Go met take-out gerechten die als volwaardige maaltijd, als tussendoortje of als aanvulling voor bijvoorbeeld een barbecue kunnen dienen. “En hopelijk binnenkort ook voor tuinfeestjes en picknicks”, aldus Vanlooy.

Gratis mondmaskers

Naast haar take-out zaak runt Sonja nog het professionele schoonmaakbedrijf ‘Cleaning Behind Doors’. Vandaar het ideetje om gratis hygiënische mondmaskers weg te geven? “Ik heb inderdaad nogal wat contacten in die sector en kon zo aan beschermend materiaal geraken voor mijn medewerkers. Ook mijn klanten geef ik er graag eentje mee als geste om hen opnieuw te verwelkomen.”

De maskers zitten in een gepersonaliseerde omslag met de tekst ‘Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country’, de beroemde uitspraak van John F. Kennedy tijdens zijn inhuldiging als president. Na gebruik kunnen de maskers opnieuw bewaard en hergebruikt worden. Omdat het dezer dagen een gevoelig onderwerp is, heeft Sonja vooraf zelfs juridisch advies ingewonnen. “Er zijn in ons land momenteel vier federale ministers op zoek naar maskers, ik wilde dus zeker zijn dat ik dit type wel degelijk gratis mocht weggeven.”

Online bestelling

Om een overrompeling bij de heropening te vermijden, moeten klanten eerst hun bestelling doorgeven via mail. Naast Singapore noedels en couscoussalade staat ook pasta met wodkaroomsaus op het menu, voor de liefhebbers verrijkt met een potje Imperial Heritage Caviar. Voor de zoetekauwen zorgt Sonja voor vers gedraaid roomijs, zelf gebakken vanillewafels en chocolademousse.

’t Hoveke To Go is te vinden in de Kapelstraat 47 in Hove. Bestellingen kunnen gemaild worden naar info@thoveke.com en klanten kunnen ook bellen naar 03/501.41.01.