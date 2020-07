Bestuurder (95) botst twee keer op gevel Cantershof Patrick Lefelon

06 juli 2020

14u26 1 Hove Vanmiddag is een 95-jarige bestuurder de controle over zijn stuur kwijtgeraakt op de parking van het Cantershof in de René Verbeecklaan in Hove. De auto botste tot twee keer toe tegen het gebouw



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Eerste raakte de wagen een steunpilaar en de glazen deur aan de ingang van het woonzorgcentrum. De chauffeur zette de auto dan in achteruit maar ook dat liep verkeerd af. Hij reed enkele tientallen meter over een grasperk en ramde dan de gevel van het dienstencentrum.

Daar waren gasten net aan het wachten op de middaglunch.

Bewoonster A.: “Ik zat met mijn rug naar het raam. Ineens was er een knal! Net een ontploffing. Een bloempot met een orchidee vloog van de vensterbank tot tussen onze tafels. Wij zijn naar buiten gelopen om te kijken wat er aan de hand was. Daar zagen wij die auto staan. Ik stond te bibberen op mijn benen.”

De chauffeur die een vaste klant is in het restaurant van Cantershof, raakte licht gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een medische controle. De brandweer kwam ter plaatse de ingang en ook de muren stutten.

De politie is de oorzaak van het ongeval verder aan het onderzoeken. “Ofwel is de chauffeur onwel geworden, ofwel is hij in paniek geraakt door het verkeerde manoeuvre. Hij heeft ook enkele geparkeerde auto’s geraakt”, laat de politie weten.

Het Antwerpse parket moet beslissen of de 95-jarige man verder mag blijven rijden.