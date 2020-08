Arnon Grunberg en Roderik Six te gast in zaal Da Capo Ben Conaerts

27 augustus 2020

18u05 0 Hove Zaal Da Capo in Hove krijgt op woensdag 7 oktober twee bekende schrijvers op bezoek. Roderik Six, literair journalist bij Knack en zelf ook auteur, gaat in gesprek met Arnon Grunberg.

Arnon Grunberg is een van de meest succesvolle schrijvers van de Lage Landen. De Nederlander debuteerde in 1994 met ‘Blauwe maandagen’, maar raakte vooral bekend met de titels die volgden in de jaren daarna: ‘Fantoompijn’ (2000), ‘De asielzoeker’ (2003) en ‘Tirza’ (2006).

Grunberg schrijft nog steeds naarstig verder aan zijn oeuvre. Zo stond hij begin dit jaar in de kijker met maar liefst twee titels: ‘Bezette gebieden’ en ‘Bij ons in Auschwitz. Getuigenissen’, een verzameling van teksten n.a.v. de 75-jarige bevrijding van het Poolse concentratie- en vernietigingskamp.

Het gesprek is een initiatief van Bibkwintet: een samenwerking tussen de bibliotheken in Kontich, Hove, Edegem, Mortsel, Boechout en Lint. Het evenement vindt plaats om 20 uur in zaal Da Capo in Hove. Tickets kosten 7 euro en zijn hier te bestellen.