Anne opent snoepwinkel in Hove tijdens coronacrisis



CVDP

03 april 2020

20u54 2 Hove Deze week opende Anne een snoepwinkel in de Kapelstraat in Hove. Ondanks de coronacrisis heeft ze een succesvolle eerste week achter de rug.

Anne D’aes (50) bracht haar kinderdroom in vervulling en opende maandag haar eigen snoepwinkel ‘Misschien wel de leukste snoepwinkel’. Haar plannen kwamen in een stroomversnelling toen ze anderhalve maand geleden het pand vrij zag staan. “Ik doe al heel lang aan kinderanimatie zoals het maken van ballonnen en snoep- en pampertaarten”, vertelt Anne. “Omdat ik al lang droomde van een eigen snoepwinkel en het pand mij beviel dacht ik ‘ik doe het gewoon’.”

Toen de coronacrisis enkele weken gelden losbarstte en verschillende winkels moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, twijfelde Anne of het wel mogelijk was om een snoepwinkel te starten op dat moment. “Ik kreeg bevestiging dat snoepwinkels en chocolatiers in de lijst staan van voedingswinkels die geopend mogen blijven. Ik heb het snoep afgeschermd en neem het schepsnoep zelf, zodat de coronamaatregelen gerespecteerd blijven. Klanten kunnen ook snoep bestellen dat ik aan huis kom leveren.”

Er kwamen de voorbije week al heel wat klanten over de vloer. “Het was mooi weer en mensen moeten hun kinderen bezig houden, dus dan is een bezoek aan een snoepwinkel ideaal. Ik stond vroeger in het kleuteronderwijs in Hove en kwam heel wat kinderen tegen die ik kende als kleuter, dat is heel plezant!” Naast het werk in de snoepwinkel blijft Anne ook actief als dispatcher bij Antwerp-Tax. “Dat doe ik in de voormiddag en in de namiddag sta ik van half 3 tot 7 in de winkel. Op zaterdag is de winkel de hele dag geopend van 9 tot 7 uur.”