148 kilometer fietsplezier: Streekvereniging Zuidrand zet nieuwe fietskaart gratis online CVDP

22 april 2020

15u17 0 Hove Nu we met z’n allen steeds langer thuis zitten, klinkt de roep om in de buurt te ontspannen steeds luider. Om hieraan tegemoet te komen, lanceren provincie Antwerpen en Streekvereniging Zuidrand hun nieuwe fietskaart digitaal. Ook de bestaande wandelkaart van de Zuidrand is tijdelijk gratis beschikbaar online. Beide partners hameren op het respecteren van de regels voor social distancing.

Door de lancering kunnen de inwoners van Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wilrijk op ontdekking in hun eigen gemeente. Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor het gebiedsprogramma Zuidrand, kadert de werking: “Met de fiets- en wandelkaart willen we buurtbewoners bewust maken van de open ruimte en hen uitnodigen om ze te verkennen. De kaarten passen binnen het strategisch project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’. Met dit project werken we aan een aaneengesloten, beleefbare open ruimte met plaats voor bossen, natuur, trage wegen, water, landbouw, erfgoed en ontspanning.”

“We mogen niet vergeten dat contact met de natuur een bewezen positief effect heeft op ons mentale welzijn”, vult Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur, aan. “En dat is niet onbelangrijk in deze uitdagende tijden. De boodschap is duidelijk: geniet van de prachtige natuur en het landschap in je buurt met de wandel- en fietskaart, maar respecteer de regels: blijf in je eigen buurt, ontspan in gezinsverband of met maximaal 1 vriend(in) en hou voldoende afstand.”

Vijf lussen

De nieuwe fietskaart bundelt vijf lussen die dwars door de zuidrand lopen. Elke lus zet een ander aspect in de kijker, van de forten en kastelen over beekvalleien tot prachtige landschappen, er is voor elk wat wils. De lussen volgen het fietsknooppuntennetwerk en je kan ze naar hartenlust combineren.

Bart Seldeslachts, voorzitter van Streekvereniging Zuidrand vult aan: “Ook de wandelkaart is tijdelijk gratis beschikbaar online. Met de Streekvereniging willen we ook in deze tijden onze inwoners de kans geven om hun streek te ontdekken, zowel met de fiets als te voet. We raden iedereen aan om nadien ook de fysieke kaart aan te schaffen, wanneer dit terug mogelijk is. Ondertussen wensen we de inwoners van de Zuidrand veel - en veilig - wandel- en fietsplezier.”

De fietskaart is een realisatie van provincie Antwerpen en Streekvereniging Zuidrand en werd ontwikkeld binnen het open ruimte project, in samenwerking met de leden van de werkgroep wandelen en fietsen. De wandel- en fietskaarten zijn te downloaden op de websites van provincie Antwerpen en Streekvereniging Zuidrand.