Speelpleinwerking en sport- en cultuurkampen in Hove gaan door deze zomer

CVDP

26 mei 2020

16u12 1 Hove S peelpleinwerking Sjiraf en jeugdkampen in Hove kunnen deze zomer doorgaan mits ze de opgelegde veiligheidsmaatregelen respecteren.

“We kregen het goede nieuws dat de speelpleinwerking en kampen mogen doorgaan”, vertelt Davy Verbeeck, communicatieambtenaar Hove. “We ontvingen al draaiboeken over de organisatie van speelpleinwerking en crea-kampen. De info voor sportkampen volgt nog.”

Het bestuur besliste dat inschrijven deze zomer uitzonderlijk verplicht is voor alle activiteiten, dus ook voor het speelplein. Op deze manier kan er beter ingeschat worden of er nog extra animatoren en/of locaties nodig zijn. Het gemeentebestuur laat uitstappen van het speelplein en de sportkampen niet doorgaan omdat er zoveel mogelijk in de buurt moet gebleven worden. “Samen zullen we dus onze eigen buurt dit jaar wat meer ontdekken.”

Inschrijven

Inschrijven voor Grabbelpas- en Swapactiviteiten kan voorlopig nog niet. Hierover wordt de komende dagen beslist of ze kunnen doorgaan, rekening houdende met de opgelegde veiligheidsmaatregelen. “Wij starten nu vrijdag 29 mei om 18 uur met de inschrijvingen voor speelpleinen (iedereen) en sport- en crea/cultuurkampen (inwoners Hove). Niet-Hovenaars kunnen inschrijven voor sport- en crea/cultuurkampen vanaf dinsdag 2 juni om 18 uur.”

Ouders wiens kinderen nog tienbeurtenkaarten voor het speelplein hebben kunnen inschrijven via jeugd@hove.be, ongebruikte beurten worden sowieso mee overgedragen naar volgend jaar. Alle andere inschrijvingen verlopen zoals ieder jaar via de webshop.