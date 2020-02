Zorgcentrum de Vleugels, zelf vaak het goede doel, verdeelt opbrengst van de Warmste Week onder twee organisaties GUS

15u23 0 Houthulst Zorgcentrum de Vleugels in Klerken gaf 1500 euro aan de organisaties Zorghuis Oostende en Te Gek !?. Dat was de opbrengst van de Warmste Week waaraan het centrum al sinds de start in 2006 meedoet. De Vleugels was ook zelf het goede doel en investeerde de opbrengst in een blijfstoel.

“We vinden het belangrijk om ons als organisatie ook zelf in te zetten voor andere goede doelen”, zegt communicatieverantwoordelijke Frank De Smet van de Vleugels. “Eind vorig jaar hebben we met talrijke acties geld ingezameld voor het Zorghuis Oostende dat een thuis biedt voor mensen met kanker die er alleen voor staan voor, tijdens en na hun behandeling. Daarnaast steunden we Te Gek !?, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen. Aan beide goede doelen gaven we elk 1500 euro.” En er keerde ook geld terug naar de Vleugels. KSVD Diksmuide organiseerde smudebet4life, Knauf Wielsbeke zette zich ook in net zoals de bewoners en het personeel van het opvangcentrum Fedasil in Poelkapelle. Tot slot verkochten de Kortrijkse broodjeszaak Bocadillos en het gezin van Bernoux snoep. Met die opbrengst kocht de Vleugels een blijfstoel zodat ook mensen die afhankelijk zijn van een fysieke beperking kunnen deel uitmaken van de dagelijkse leefomgeving.