Zorgcentrum de Vleugels stelt praktisch boek voor met een antwoord op dagelijkse vragen GUS

15 oktober 2019

11u16 0 Houthulst ‘Eigen-wijs in zorg’, dat is de titel van het nieuwste boek van het zorgcentrum de Vleugels in Klerken bij Houthulst waar mensen met een beperking leven. “We geven een antwoord op dagelijkse beslommeringen”, duidt Frank De Smet.

“Vorig jaar brachten we het boek ‘de Vleugels, thuis in warme zorg’ uit met korte verhalen en anekdotes van mensen die verbonden zijn met ons centrum. Nu gooien we het over een andere boeg met een boek waarin we ons pedagogisch model beschrijven”, legt De Smet uit. Hij werkt op de dienst pr-communicatie binnen de Vleugels. “Het is de eerste keer dat we de verschillende denkkaders bundelen. We richten ons naar de eigen medewerkers en stagiairs maar ook naar andere zorgmedewerkers, studenten en professionals. We beschrijven de antwoorden die we dagelijks zoeken op vragen. Hoe geef je cliënten een zinvolle dagbesteding? Hoe organiseer je nachtzorg? Hoe ga je om met ouder wordende bewoners? Wat met voeding- , eet- en slikproblemen? Hoe benader je seksualiteit en relatievorming tussen cliënten? Wat doe je met probleemgedrag en hoe ver ga je in vrijheidsbeperkende maatregels? Allemaal praktische beslommeringen dus die om een oplossing vragen. Zo kunnen we de levenskwaliteit van de mensen die ondersteuningsnood hebben verhogen.”

‘Eigen-wijs in zorg’ kost 29,5 euro en zal vanaf november beschikbaar zijn in de Standaard Boekhandel, via bol.com of de website van de Stichting Kunstboek. Uiteraard kan je ook bij de Vleugels zelf aankloppen. Info: www.devleugels.be.