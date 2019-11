Zorgcentrum de Vleugels doet mee aan de Warmste Week met een waslijst aan activiteiten GUS

21 november 2019

15u04 0 Houthulst Zorgcentrum de Vleugels in Klerken is zelf vaak het goede doel maar tijdens de Warmste Week zetten de medewerkers zich in voor twee andere organisaties. Met een resem activiteiten hopen ze een mooie cheque te kunnen geven aan het Zorghuis Oostende en Te Gek.

Te Gek !? is een organisatie die psychische problemen bespreekbaar maakt en het Zorghuis Oostende staat klaar voor kankerpatiënten tijdens hun behandeling. Om geld in te zamelen staan er de komende weken smakelijke activiteiten op de kalender van de Vleugels. Donderdagmiddag 28 november kan je er croques for life eten, vrijdagnamiddag 29 november een stuk bresiliennetaart en vrijdagmiddag 6 december pitta. Heb je nood aan een portie verwennerij? Schrijf je dan in voor de wellness for life op woensdag 4 december.

Het hoogtepunt is het kerstweekend op 6, 7 en 8 december. In de grote zaal vindt een kerstmarkt plaats en op zaterdag is er de jaarlijks kerstrun door Klerken.

Voor de activiteiten kan je reserveren via www.devleugels.be.