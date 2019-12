Zorgcentrum de Vleugels biedt elke werkdag menuutje aan in nieuw sociaal restaurant GUS

02 december 2019

11u53 0 Houthulst Voortaan kunnen niet enkel de bewoners en het personeel van de Vleugels in Klerken genieten van een verse dagschotel in De Link. Sinds kort zijn ook senioren en sporadische bezoekers welkom in het sociaal restaurant. En het zorgcentrum heeft nog plannen in de ‘horecabranche’.

“Met ons nieuwe sociaal restaurant mikken we op senioren uit de buurt maar ook op sporadische bezoekers of ouders van onze bewoners”, zegt Frank De Smet van het centrum de Vleugels waar mensen met een beperking wonen en werken. “We bieden van maan- tot en met vrijdagmiddag een dagschotel aan bereid in onze eigen keuken. Op het menu staat een soep, hoofdgerecht en dessert voor acht euro. We vragen de mensen wel om minimum één dag op voorhand te reserveren. In het weekend kan iedereen dan terecht in onze tearoom tussen 13 en 17 uur waar we koffie en taart in de aanbieding hebben. Zowel het restaurant als de tearoom zijn in het gebouw De Link op ons domein.”

Cafetaria bij manege

De Vleugels heeft in de Stokstraat ook een manege voor hippotherapie. “Daar zijn de werken voor een cafetaria afgerond. Dat openen we in de loop van volgend jaar”, geeft De Smet nog mee. “We bouwen daar een ontmoetingsplek uit voor de recreant. Zo plannen we er ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Binnenkort kunnen geïnteresseerde bewoners van de Vleugels een opleiding volgen. Ze leren daarin hoe ze moeten bestellen. Met die kennis in hun rugzak kunnen ze actief meehelpen in onze nieuwe cafetaria en eventueel ook in ons sociaal restaurant in De Link. Tot slot kunnen we beroep doen op vrijwilligers. Ik wil wel benadrukken dat we niet evolueren naar een horecazaak. Alles kadert in ons sociaal project waarbij we zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met onze werking.”

Reserveren voor het sociaal restaurant kan op 051 50 12 12 of receptie@devleugels.be. Op www.devleugels.be vind je het dagmenu.