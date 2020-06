Zoektocht naar vermiste landbouwer op rust Johny Simons (70) gaat verder: “Opsporingsbericht leverde al tips op” Bart Boterman

05 juni 2020

13u15 0 Houthulst De politie zoekt met man en macht verder naar de vermiste Johny Simons (70) uit Merkem, deelgemeente van Houthulst. De man is intussen meer dan twee dagen vermist nadat hij woensdag om 12.30 uur met een damesfiets vertrok van bij zijn voormalige boerderij in de Heugstraat, richting huis. “Er zijn heel weinig aanknopingspunten. Enkele tips die we intussen binnenkregen, zijn we volop aan het onderzoeken”, zegt commissaris Wim Merlevede.

Johny Simons is een landbouwer op pensioen. Hij liet zijn boerderij in de Heugstraat enkele jaren geleden over aan een van zijn zonen en verhuisde naar de Westbroekstraat, een kleine zes kilometer verder. Maar stilzitten is niets voor Johny en dagelijks helpt hij nog mee met zijn zoon op het landbouwbedrijf. Woensdagmiddag vertrok hij daar met een damesfiets richting huis, een twintigtal minuten fietsen. Maar Johny kwam nooit aan. Zijn familie sloeg alarm bij de politie.

Onderweg iets gebeurd?

“De mogelijkheid bestaat dat de man iets overkomen is op zijn weg terug. Daarom werden donderdag bermen en grachten langs de straten tussen de Heugstraat en de Westbroekstraat meerdere keren afgespeurd. Omdat het om een vrij landelijk gebied gaat en niet alle waterlopen even goed zichtbaar zijn, zijn later ook de heli van de federale politie en een drone ingezet. Dat heeft echter niets opgeleverd”, zegt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder. Donderdagavond verspreidde de federale politie een opsporingsbericht.

“Er zijn inmiddels enkele tips binnengekomen, ook als reactie op berichten op sociale media. We zijn die tips aan het onderzoeken en contacteren die mensen om zo het traject van Johny Simons te achterhalen. Vooralsnog is de man enkel met zekerheid voor het laatst gezien bij zijn vertrek in de Heugstraat. Intussen proberen we de sociale contacten van de man in kaart te brengen en bij hen langs te gaan. Alle ziekenhuizen in West-Vlaanderen worden gecontacteerd voor het geval iemand is binnengebracht zonder identiteit. Voorts gaan onze motards de mogelijke trajecten nog eens af op zoek naar een spoor”, gaat de commissaris verder. Het onderzoek wordt vanop afstand gecoördineerd door de Cel Vermiste Personen en het parket van West-Vlaanderen.

Opsporingsbericht

Wie nuttige informatie heeft over Johny Simons, wordt verzocht contact op te nemen met het gratis nummer 0800/30.300. Johny is 1,70 meter groot en normaal tot sterk gebouwd. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere pull en een donkere kostuum broek. De man heeft medische zorgen nodig.