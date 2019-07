Zo droog dat plezierboten op Ieperleekanaal vastlopen: “Economisch verlies van 1.000 euro per geannuleerde tocht” Jelle Houwen

03 juli 2019

16u08 2 Houthulst De aanhoudende droogte begint steeds meer zijn tol te eisen her en der. Het is al een hele tijd geleden dat er nog neerslag van betekenis viel en dat is te zien aan de waterlopen. Zo ook op het Ieperleedkanaal in Merkem (Houthulst). Het pleziervaartuig ‘Sint-Antoine’ moet er noodgedwongen stil liggen. “Het waterpeil is te fel gezakt, we kunnen simpelweg niet meer uitvaren”, zucht schipper Bart Castelein (53). “We moeten tochten beginnen schrappen”.

De vaartuigen van vzw De Boot liggen vlakbij de Drie Grachten in Merkem aan de Ieperleedijkstraat. Ze varen op het gelijknamige kanaal, een zijarm van de Ijzer. De vzw telt naast enkele kleinere boten twee grote oude binnenschepen: de Sint-Antoine en De Boot. Het gaat om twee boten van 38 meter lang en 5 meter breed. Die hebben een diepgang van 1m20. De Boot zelf is het vaste niet-bevaarde schip om gaste te ontvangen en is uitgerust met een bar. Dat schip is intussen zo fel gezakt dat ze vastligt in de modder. En de Sint-Antoine, de vaarboot van de vzw dus, niet meer uitvaren. De reden: de aanhoudende droogte en het fel gezakte waterpeil.

Daardoor maken we per tocht een verlies van minstens 1.000 euro. Als kleine niet-gesubsidieerde vzw is dat heel veel geld. Bovendien kunnen we ons daartegen niet verzekeren omdat het om overmacht gaat Schipper Bart Castelein

30 centimeter te laag

Het waterpeil is sinds vorige week met bijna 30 centimeter gezakt. “We houden het elke dag in de gaten en nu is er 30 centimeter te weinig water om uit te varen”, vertelt Bart. “Dat er te weinig water is komt enerzijds doordat er geen neerslag valt, en anderzijds omdat landbouwers ook water komen oppompen voor hun velden. Wat ik voor een goed begrip écht ook begrijp. Ook zij willen niks liever dan dat het regent. We zien nu elke dag het waterpeil zakken. Uitvaren is voor ons geen optie meer, toch niet met de Sint-Antoine. Ooit voeren we eens uit toen het waterpeil op een risicopeil stond en sloeg onze schroef kapot op iets in het water. Dat kostte ons 8.000 euro, een klein drama. We nemen dus geen enkel risico maar dat betekent dat we tochten moeten beginnen annuleren.”

Economisch verlies van 1.000 euro per tocht

Het fenomeen is voor schipper Bart helaas niet nieuw. “Vorig jaar moesten we een zestal tochten schrappen en de mensen die reserveerden annuleren”, zucht Bart. “Daardoor maken we per tocht een verlies van minstens 1.000 euro. Als kleine niet-gesubsidieerde vzw is dat heel veel geld. Bovendien kunnen we ons daartegen niet verzekeren omdat het om overmacht gaat. Ook dit jaar moeten we beginnen met tochten te annuleren. Vrijdag hadden we een reservering met tocht en die kan al zeker niet doorgaan. Er wordt immers geen spatje regen voorspeld. We kunnen dus niet anders dan hard hopen op wat regen. Het maakt ons niet uit of er plots veel regen ineens valt of telkens een beetje. Het kan hier erg snel omslaan. In juli 2004 heeft het hier eens 125 liter in 1 nacht geregend en steeg het waterpeil met liefst 1m35. Ook dat was een probleem, want toen was het te hoog water en raakten we niet onder de brug (lacht). Maar goed: enkele buien kunnen genoeg zijn om het water net voldoende te laten stijgen dat we kunnen uitvaren. We kijken reikhalzend omhoog”, besluit Bart. VZW De Boot viert net dit jaar haar 20ste verjaardag. Hopelijk wordt het geen in mineur.