Zesde leerjaar krijgt les van twee meesters in gloednieuw lokaal Gudrun Steen

01 september 2020

19u09 0 Houthulst De leerlingen van het zesde leerjaar van de vrije basisschool in Houthulst hebben er een bijzondere eerste schooldag opzitten. Het is niet alleen de start van hun laatste schooljaar op de basisschool, ze krijgen les in een gloednieuw lokaal.

Het was zwoegen maar de werken waren net op tijd klaar. “Het voorbije weekend hebben we alles klaargezet en vandaag konden de zesdes meteen hun nieuwe klasomgeving verkennen”, zegt directeur Jeroen Desender. “We kiezen voor co-teaching. In tegenstelling tot de algemene trends waar het onderwijs vervrouwelijkt, hebben wij nog twee meesters voor het zesde. Guido Maddelein en Floris Vanneste nemen de zorg voor hun rekening.” Agion subsidieerde de investering met 130.000 euro. De werken passen in het masterplan voor het voorgebouw. Het vroegere kloostergebouw moet helemaal gerenoveerd worden. Dat project zit met de afwerking van het lokaal in de helft.