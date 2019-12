Zaterdag kerstrun in Klerken, de Vleugels sluit voorinschrijvingen af met 270 deelnemers GUS

03 december 2019

Houthulst De kerstrun georganiseerd door zorgcentrum de Vleugels in Klerken is een jaarlijkse traditie. Er schreven zich al 270 mensen in voor het evenement van zaterdag. Het Houthulstse dorp kijkt uit naar een weekend vol kerstsfeer.

De kerstdriedaagse in de Vleugels start vrijdag al met een kerstmarkt in de grote zaal bereikbaar via de Stokstraat. ’s Middags kan je smullen van belegde broodjes of pitta. Het koor van de school Heuvelzicht zingt liederen. Ook zater- en zondag is de kerstmarkt open tussen 12.30 en 18 uur.

Zaterdag wordt om 13.30 uur het startschot gegeven van de kerstrun. “Dan begint de eerste van drie kids runs”, legt Mieke Lagrou van de Vleugels uit. “De family run van 2,5 kilometer start om 15 uur en een uur later is het tijd voor de ho ho ho run van 7,5 kilometer. Het grootste deel van het parcours loopt over het eigen domein maar er is ook een stuk richting de kerk. Dat zal echter het verkeer niet hinderen en alle handelszaken blijven bereikbaar.” De voorinschrijvingen zijn afgerond maar zaterdag kan je ook nog meedoen. Dan betalen kinderen zes euro en deelnemers aan de 7,5 kilometer 8 euro. De opbrengst gaat naar de Warmste Week. De Vleugels steunt het Zorghuis Oostende en de organisatie Te Gek !?

Info: www.devleugels.be.