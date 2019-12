Willy Sommers treedt op voor en in de Vleugels, reserveer snel jouw ticket GUS

13 december 2019

10u44 0 Houthulst Het kerstconcert met Willy Sommers vindt plaats op zondag 22 december om 18 uur in de grote zaal van het zorgcentrum de Vleugels in Klerken.

Een groep mensen uit de regio met een warm hart voor de Vleugels organiseert het benefietconcert. “We zullen de opbrengst gebruiken om een ontmoetingscentrum te creëren in onze vestiging D’Hofstee in de Stokstraat”, zegt directeur Bruno Vanbeselare. “We willen zo onze bewoners met een beperking dichter brengen bij de bezoekers, buurtbewoners en toeristen. In het centrum zullen de mensen iets kunnen drinken maar ook onze manege bezoeken.”

Lissa Lewis verzorgt het voorprogramma van Willy Sommers. Leuk is dat het kinderkoor van Kadens Diksmuide meewerkt aan het concert. Kaarten kosten 25 euro in voorverkoop of 30 euro aan de deur. Reserveren kan door te mailen naar bruno.vanbeselare@devleugels.be.