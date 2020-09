Weinig rust voor Tim Declercq op eerste rustdag in Ronde van Frankijk: “Geen bezoek aan koffiebar wegens coronatests” Bert Denolf

07 september 2020

17u03 0 Houthulst De eerste week van de Ronde van Frankrijk is achter de rug en zo mag ook Houthulstenaar Tim Declercq genieten van een dagje welgekomen rust. Het 31-jarige werkpaard van Deceuninck-Quick Step blikt terug op een bewogen eerste Tourweek.

“Het doet deugd om de batterijen opnieuw wat op te laden, al is het een erg atypische rustdag als je die vergelijkt met de voorbije jaren”, steekt Declercq van wal. “De verplichte coronatesten nemen een groot deel van de dag in beslag en zijn niet aangenaam om af te nemen. Traditioneel gaan we met de ploeg op de rustdag op zoek naar een goede koffiebar, maar dat zit er nu niet in, omdat we een verplaatsing van en naar het Covid19-testcentrum moeten ondernemen. Voor de rest probeer ik wat slaap in te halen, mezelf te laten verzorgen bij de kinesist en de ritten van de komende dagen te verkennen.”

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van Deceuninck-Quick Step in de eerste Tourweek was de ritoverwinning van Julian Alaphilippe in de tweede rit, waarna de Fransman ook drie dagen de gele trui mocht aantrekken. “Onze eerste zes dagen waren zeker geslaagd”, gaat ‘El Tractor’ voort. “Het zit in ons DNA om zoveel mogelijk te winnen en de komende weken zien we zeker nog mogelijkheden om Alaphilippe een tweede ritoverwinning te schenken. Zijn we niet teleurgesteld dat onze sprintkopman Sam Bennett nog geen overwinning realiseerde? Uiteraard mikken we ook met hem op een zege, maar de omstandigheden zaten de voorbije dagen niet mee. De sprints waren vaak tegen de wind in en dan speelt timing een cruciale rol. Voorts hinkt onze Ier op twee gedachten, want hij zit ook met de groene trui in zijn hoofd. Zo moet hij zich tijdens de wedstrijd ook focussen op Peter Sagan. In een pure sprint moet hij echter voor niemand onderdoen, dus ik maak me sterk dat hij de komende weken wel nog van zich zal laten horen. In de etappes van dinsdag en woensdag kan het al prijs zijn.”

Facetimen

Begin juli werd Declercq voor het eerst vader. Zijn vrouw Tracey Debruyne zit in Houthulst thuis met dochtertje Marilou. “Als familiemens is het heel moeilijk om hen beiden vier weken te moeten missen. Op een rustdag probeer ik zoveel mogelijk met mijn vrouw te facetimen en voorts stuurt ze heel wat beeldmateriaal door. De Tour is een fantastische ervaring, maar ik verlang er even hard naar om ze binnen twee weken weer in mijn armen te nemen”, besluit de meesterknecht.