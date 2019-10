Wegmarkering is er, maar geen niveauverschil op kruispunt te bespeuren GUS

20 oktober 2019

10u48 9 Houthulst Het kruispunt Jonkershovestraat-Stokstraat in Houthulst is al een tijdje heringericht. Kristof Vande Moortel (N-VA) merkt op dat er iets bizars is gebeurd.

“In de Jonkershovestraat staat dan wel de juiste markering, maar de vluchtheuvel die ze aanduidt, ligt er niet. De weg is gewoon effen. Vanuit de Stokstraat en de Groene Bosdreef klopt het wel”, stelt Vande Moortel. Schepen Erik Verbeure (CD&V) verduidelijkt. “De Jonkershovestraat is een voorrangsweg daarom is een virtuele signalisatie aangewezen. Vanuit de zijstraten moet je stoppen vandaar dat het niveauverschil daar wel ligt. We merken dat, ondanks het gebrek aan een vluchtheuvel, de signalisatie op zich al remmend werkt. Dat is het onderbewustzijn dat spreekt.”

Vande Moortel heeft zijn twijfels. “Dat zal misschien de eerste twee keren afschrikken, maar daarna weten de chauffeurs het wel. Bovendien ligt de asverandering te dicht bij het kruispunt. We zijn wel blij dat de gevraagde reflectoren zijn aangebracht.”