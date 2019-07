Week na inferno in schrijnwerkerij: “Alles was een waas, maar nu wil ik eind dit jaar herstarten” Jelle Houwen

03 juli 2019

11u37 3 Houthulst Een week nadat een verwoestende brand zijn schrijnwerkerij compleet vernielde vertelt Kurt Abeele (48) uit Houthulst voor het eerst hoe hij die dag zelf beleefde. En hoe hij naar de toekomst kijkt. “Over de eerste uren tijdens en na de brand weet ik gek genoeg niet zo heel veel meer. Het was alsof er een waas voor mijn ogen hing. Maar nu weet ik wel, als alles vlot met de verzekering, dat ik graag eind dit jaar wil herstarten.”

De verwoestende brand brak maandagnacht rond 2.30 uur uit. Al onmiddellijk bij de eerste melding stond de schrijnwerkerij van Kurt langs de Melanedreef in lichterlaaie. “Ik heb een goede verstandhouding met de buurman naast mijn loods”, vertelt Kurt, die zelf even verderop woont. “Hij had een brandalarm horen afgaan maar er was niets te zien. Opeens hoorde hij enkele knallen en zag de vlammen uit de loods opstijgen. Hij belde meteen de hulpdiensten en daarna belde hij mij. Een goeie reflex, maar helaas was er niets meer te doen aan de brand. Toen ik aankwam stond de ganse boel al in lichterlaaie. Ik kon enkel lijdzaam toezien hoe mijn schrijnwerkerij, die ik 8 jaar geleden zelf liet bouwen, in een mum van tijd volledig verwoest werd.”

Als in een waas

Over die eerste momenten herinnert Kurt zich niet zo veel meer. “Het was alsof er een waas voor mijn ogen hing. Ik zag de brand en de vlammen wel en wist hoe erg het was maar ik kan me zelfs niet herinneren wat ik toen allemaal dacht. Ik weet wel dat ik heel wat mensen toen gesproken heb maar waarover dat allemaal ging, weet ik niet meer. Veel kon ik natuurlijk ook niet doen, ik stond zelf machteloos. In nauwelijks twee uren tijd is mijn schrijnwerkerij volledig vernield. Bij dageraad was de ravage nauwelijks te overzien. Ik ben nu 12 jaar aan de slag als schrijnwerker en heb deze loods hier 8 jaar geleden laten bouwen. Om eerlijk te zijn wist ik meteen na de brand niet of ik het emotioneel nog aan zou kunnen om alles nog eens over te doen.” De oorzaak van het inferno zal wellicht nooit helemaal duidelijk worden. Zowel zondag als maandag werd er niet gewerkt in de loods. Wellicht is een kortsluiting de boosdoener.

Het was alsof er een waas voor mijn ogen hing. Ik zag de brand en de vlammen wel en wist hoe erg het was maar ik kan me zelfs niet herinneren wat ik toen allemaal dacht. Kurt Abeele

Heel veel steun en begrip

Kurt kreeg na de brand heel veel steun. “En ook klanten reageerden erg begripvol. Ik kan zelfs zeggen dat ik op dit moment nog geen enkele geannuleerde klant heb. Dat geeft me wel moed. Uiteraard kan ik enkele werken nu niet voltooien. Ik heb wel nog enkele gyprocwerken op de planning staan maar waarin ik gespecialiseerd ben, interieur en kasten op maat, daar kan ik nu niet aan voldoen. Al mijn materiaal is immers in de brand gebleven. En ook mijn bestelwagen ben ik kwijt. Maar intussen heb ik wel de moed gevonden om er vol opnieuw voor te gaan, al hangt natuurlijk veel af van wat de verzekering zal beslissen. Intussen heb ik een nieuwe bestelwagen aangekocht en wat klein materiaal. De bouwer van mijn loods 8 jaar geleden is bereid die opnieuw te zetten, en kan dat al eind oktober doen. Tegen dan kan ik ook opnieuw beschikken over nieuw houtbewerkingsmateriaal. Ik hoop dus van harte dat ik eind dit haar opnieuw kan starten”, besluit Kurt.