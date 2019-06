Wagen knalt op tractor na inhaalmanoeuvre Jelle Houwen

05 juni 2019

Langs de Iepersteenweg in Merkem is er dinsdagavond in de richting van Diksmuide een verkeersongeval gebeurd. De bestuurder van een Mercedes misrekende zich tijdens een inhaalmanoeuvre. De man wilde er een tractor inhalen die traag reed om een veld op te rijden. Bij dat manoeuvre liep het fout, want het kwam tot een botsing. Daarbij raakte vooral de neus van de Mercedes zwaar beschadigd. De bestuurder liep lichte verwondingen op en bleef in zijn wagen zitten tot de komst van de hulpdiensten. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie stelde een pv op.