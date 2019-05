Vrouw lichtgewond na nieuw ongeval op De Kippe Jelle Houwen

25 mei 2019

Een vrouw uit Houthulst raakte zaterdagmiddag lichtgewond nadat er op het kruispunt van De Kippe in Merkem opnieuw een ongeval gebeurde. Op het kruispunt van de Iepersteenweg met de Stationsstraat gebeurden al vaker ongevallen, bijna altijd door het niet verlenen van de voorrang. Dat was ook om 14 uur het geval. B.A. uit Vleteren en R.E. uit Houthulst kwamen er met hun wagens in botsing. Een van de twee vrouwen had geen voorrang verleend. B.A. bleef ongedeerd maar R.E. moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Ieper. Beide bestuursters legden een negatieve ademtest af. Beide wagens moesten getakeld worden. Er was enige verkeershinder op het kruispunt.