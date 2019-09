Vrouw (67) riskeert twaalf jaar cel voor moordpoging op ex in Vrijbos: “Jij hebt mijn leven kapot gemaakt. Nu ik dat van jou” Bart Boterman

17 september 2019

18u57 0 Houthulst 4,5 jaar na de moordpoging in het Vrijbos in Jonkershove is de zaak dinsdag behandeld in de Veurnse rechtbank. Het openbaar ministerie wil Rita D. (67) uit Ichtegem twaalf jaar in de gevangenis, omdat ze haar ex-man Luc L. (68) wilde ombrengen met twee geweerschoten. “Je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nu ik dat van jou”, riep ze volgens haar ex. Maar de verdediging van Rita D. pleit dat er zeker geen voorbedachtheid was. “12 jaar gevangenis? Op haar leeftijd is dat levenslang.”

De feiten dateren van 17 april 2015. Op dat moment was het koppel al vijftien jaar uiteen en tien jaar officieel gescheiden. De vereffening-verdeling van de echtscheiding en de verkoop van hun huis, waarin Luc was blijven wonen, waren nog steeds niet opgelost. Luc ging die morgen met de honden wandelen in het bos. Volgens getuigen was Rita D. er al een uur aan het wachten. Toen ze haar ex zag, schoot ze hem volgens het openbaar ministerie in de rug en kort daarna loste ze nog een nekschot. Luc slaagde er nog in om zijn ex te overmeesteren, de minirevolver af te nemen en met zijn auto naar huis te rijden. Door de schermutseling liep Rita D. een heupbreuk op en werd ze op de grond in het bos aangetroffen. Thuis zeeg Luc neer in een plas bloed en raakte hij in kritieke toestand. In het ziekenhuis haalden de artsen twee kogels uit zijn lichaam. De man herstelde uiteindelijk vrij snel.

Voorbedacht of niet?

Volgens het openbaar ministerie staat het klaar en duidelijk vast: Rita D. wou Luc met voorbedachten rade vermoorden. “‘Je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nu ik dat van jou’, riep ze. Ze wist dat hij er steeds gaat wandelen en wachtte hem er op. Ballistisch onderzoek wees uit dat ze eerst vanop afstand horizontaal schoot en vervolgens van dichtbij in de nek. Dan is het de bedoeling om iemand te doden”, sprak de procureur. “Tegen haar toenmalige partner had ze een verhaal opgehangen over waarom ze weg moest, namelijk naar de reconstructie van een ongeval dat ze – wat achteraf bleek – niet had meegemaakt. Wie brengt bovendien een geladen revolver mee om te gaan praten met je ex?”, aldus het openbaar ministerie. De advocaat van slachtoffer Luc L. trad het openbaar ministerie volledig bij en vroeg 10.000 euro schadevergoeding.

Volgens Rita D. had ze dat ‘wapentje’, ooit eigendom van Luc, altijd op zak door een onveiligheidsgevoel. Naar eigen zeggen had ze die dag met haar ex afgesproken in het bos om verder te praten over de vereffening-verdeling en verkoop van het huis. Maar Luc ontkent welke afspraak dan ook. “Er was eindelijk een overeenkomst, maar Luc trok zijn staart opnieuw in en wilde meer geld", pleitte Rita D.’s advocate Julie Biebuyck. “Wetende dat hij slechts vier jaar heeft afbetaald aan het huis en al het geld verbraste, terwijl Rita de lening al die jaren droeg en de kinderen probeerde te voeden met de luttele resterende centen. Luc weigerde daarna zelfs alimentatie te betalen voor zijn dochter en betwistte plots zelfs het biologische vaderschap. Toen hij in het Vrijbos zei dat hij financieel aan de grond zat en dan maar zou moeten gaan bedelen bij haar ‘mooie’ dochter, sloegen de stoppen van mijn cliënte door. Uit een opwelling van woede en emoties besloot ze haar revolver uit te halen en op hem te schieten. Niet met voorbedachten rade. Ze heeft daar enorm veel spijt van.”

Slachtofferrol

Het openbaar ministerie vindt de verklaringen van Rita D., die na een jaar voorhechtenis voorwaardelijk vrij kwam, ongeloofwaardig. “Telkens worden feiten verdraaid en doorheen het onderzoek kwamen tal van leugens naar boven. Ze duwt zichzelf steeds in een slachtofferrol”, aldus het openbaar ministerie, die 12 jaar cel vraagt.

Een psychiatrisch onderzoek wees uit dat er geen recidivegevaar is, enkel op relationeel vlak. Relaties zal ze op haar leeftijd wel achter zich laten Julie Biebuyck

Dat vond advocate Julie Biebuyck sterk overdreven. “Mijn cliënte heeft kanker en is 67 jaar. Twaalf jaar cel betekent levenslang voor haar, want levend komt ze de cel niet meer uit. Een psychiatrisch onderzoek wees uit dat er geen recidivegevaar is, enkel op relationeel vlak. Relaties zal ze op haar leeftijd wel achter zich laten. Ik vraag u uitdrukkelijk om een straf minder dan drie jaar cel uit te spreken”, besloot de advocate. Vonnis 8 oktober.