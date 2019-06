Vrienden organiseren wake voor Loïc, aan de Lourdesgrot VHS

26 juni 2019

20u03 0 Houthulst Woensdagavond om 20 uur organiseren vrienden van Nicolas Depoortere en Melissa Casier een wake voor hun zoontje Loïc (3,5), dat zaterdag in een zwemvijver ei zo na verdronk en nu vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. “We zijn dankbaar voor zoveel steunbetuigingen”, zeggen de ouders.

Honderden mensen uit de dichte en iets verdere omgeving van Nicolas en Melissa zijn begaan met het lot van de kleine Loïc. Dat blijkt uit de vele steunbetuigingen die het koppel de voorbije dagen heeft ontvangen en blijft krijgen. “Iedereen hoopt met ons dat Loïc weer beter wordt, van overal steekt men ons een hart onder de riem”, zegt Nicolas. “Dat maakt het voor ons extra druk maar we nemen het er bij. Alleen is het niet mogelijk om iedereen persoonlijk een bedankje of een woordje uitleg te sturen. Daarom hebben we er voor gekozen om via Facebook nu en dan een update te plaatsen over de toestand van Loïc. Zo blijft iedereen op de hoogte die echt met hem is begaan.”

Wake volgen via livestream

Vrienden van het koppel organiseren woensdagavond om 20 uur aan de Lourdesgrot (aan het bos in Houthulst) een wake voor kleine Loïc. “Daar zijn we dankbaar voor”, zegt Nicolas. “Zelf kunnen we er uiteraard niet bij zijn, omdat we bij ons kleine vechtertje willen blijven. Maar we zullen de wake wel volgen via livestream. We horen dat er een paar honderd mensen verwacht worden. Dat is voor ons een enorme opsteker, te weten dat zoveel mensen de moeite willen doen om ter plaatse mee te denken aan Loïc.”