Vlammen vernielen tuinhuis, inclusief grasmaaier en fietsen Bart Boterman

28 juli 2020

10u22 0 Houthulst In de Maalderijstraat in Merkem, deelgemeente van Houthulst, is in de nacht van maandag op dinsdag een tuinhuis volledig uitgebrand.

De brandweer werd rond 2.15 uur opgeroepen, nadat de buurman geknetter had gehoord. Bij aankomst stond de houten chalet volledig in lichterlaaie. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat de constructie herleid werd tot as. Een grasmachine, bosmaaier, heel wat gereedschap, bidons met brandstof en enkele fietsen gingen mee in vlammen op. Door de hitte zijn ook enkele ramen van de aanpalende woning gebarsten. Er vielen geen gewonden.

Volgens de politie Polder zijn er geen sporen die wijzen op brandstichting. Vermoedelijk moet er kortsluiting zijn ontstaan.