Vijftal voor rechter voor zwaar vandalisme in kasteel van Engelse heer Christophe Maertens

11 juni 2020

14u39 0 Houthulst Voor de rechter in Ieper staan vijf mensen terecht voor zware feiten van vandalisme in het kasteel van Houthulst. De daders leefden zich vrolijk uit omdat ze dachten dat het kasteel niet meer was bewoond. De eigenaar, een Engelsman die het pand erfde, schrok zich een hoedje toen hij bij een bezoek tussen de ravage van kapotte spullen twee rokende tieners aantrof.

Voor kasteelheer Alexader White was het even schrikken toen hij op 4 juni vorig jaar even een kijkje ging nemen in zijn kasteel gelegen in De Grootelaan in Houthulst. Er bleken heel wat vernielingen te zijn aangebracht en in de living zaten twee tieners een sigaretje te roken. Schilderijen waren stuk gemaakt en er stak zelfs een hakbijl in de muur. Heel wat spullen lagen op de grond en alles was herschapen in een ravage. De vandalen maakten een gitaar kapot en gooiden borden op de grond. Verschillende goederen waren gestolen. Na onderzoek werd duidelijk dat het niet de eerste keer was dat onverlaten het pand betraden. Aanvankelijk kwam er een bende uit Kortemark over de vloer, maar hun plaats werd ingenomen door een groep jongeren uit Houthulst. Daarbij enkele minderjarigen, maar ook een vijftal volwassenen. Die laatste verschenen nu voor de rechter in Ieper, waar hen tussen een jaar en vier maanden cel, alles met uitstel, wacht.

Geen burgerlijke partij

Vier van hen brachten vernielingen aan na een drankfeestje bij een van hen. Nadat ze allen wat alcohol binnen hadden, vonden ze het goed idee om eens een bezoek te brengen aan het kasteel. Via een plank over een beek raakten ze het domein binnen. Het groepje haalde baldadigheden uit en een van hen hakte met een bijl in de muur. Dat feit werd op video vastgelegd, zodat de dader het voor de rechtbank niet kon ontkennen. “We dachten dat het kasteel niet meer was bewoond”, aldus de jongeman. “Er was al schade aangebracht. We hadden te veel gedronken en van het een kwam het ander. Ik besef dat dit niet oké is.” Ook bij de andere vier was een gelijkaardig verhaal te horen. Een vijfde beklaagde, die een stuk ouder is dan de anderen, wordt ervan verdacht in het kasteel messen te hebben gestolen om die op een rommelmarkt te verkopen. De man ontkent dat echter. “Ik ben eens mee binnengegaan met mijn zoon, maar toen ik zag dat er nog meubels stonden, zei ik dat we de plaats moesten verlaten.”

De eigenaar van het kasteel, een zekere Alexander White, stelde zich geen burgerlijke partij in de zaak, hoewel er wellicht voor duizenden euro’s schade moet zijn aangebracht. De man woont blijkbaar in Engeland en komt af en toe eens een kijkje nemen naar het kasteel, dat hij van zijn moeder erfde. Het moment dat hij de feiten ontdekte, was hij op doorreis van Brussel naar Engeland. “In tegenstelling tot wat het parket zegt is het kasteel dus niet meer bewoond”, aldus een van de advocaten op de rechtbank.

Geallieerden

Het kasteel van Houthulst, ook het kasteel De Groote genoemd, werd in 1848 opgetrokken. In 1914 viel het kasteel in Duitse handen en die gebruiken het als uitkijkpost, maar ook als verzorgingscentrum voor hun gewonden. De geallieerden veroveren bij het eindoffensief in 1918 het ‘Bos van Houthulst’, waarin zich het kasteel bevindt. Het pand komt zwaar beschadigd uit de oorlog en in de jaren 20 wordt het heropgebouwd. Zijn naam ‘kasteel De Groote’ kreeg het te danken aan de voormalige burgemeester van Houthulst Eugène De Groote die het zelf nog bewoonde. Nu is het dus in handen van een Engelse familie. Vonnis in de zaak op 25 juni.