Vijf uur aanschuiven om je in te schrijven voor de turnclub maar iedereen is erbij GUS

21 september 2019

Je moet wel echt gemotiveerd zijn om vijf uur aan te schuiven om je in te schrijven bij turnclub Jumping Jack in Houthulst. Al van 8 uur zaterdagmorgen stonden ouders aan de vrijetijdscampus terwijl de inschrijvingstafel pas om 13 uur open ging. Maar iedereen heeft zijn plaatsje.

Waarom ouders dat doen? Turnclub Jumping Jack hanteert volgens sportschepen Jeroen Vandromme (CD&V) het principe ‘eerst komt, eerst maalt’. “Er bestaan inderdaad hedendaagsere manieren om je in te schrijven in een sportclub maar als gemeente willen we daar geen voorwaarden voor opleggen. Ik snap zeker de frustratie van ouders. Voorrang geven aan de Houthulstenaren kan een oplossing zijn en kunnen we eventueel als voorwaarde opnemen in het subsidiereglement. Dat breng ik zeker ter sprake op de sportraad. We hebben met de gemeente geïnvesteerd in een gloednieuwe vrijetijdscampus met een aparte turnhal voor die club omdat we beseffen dat ze uit haar voegen barst. De capaciteit is dus hoger maar er moeten ook voldoende lesgevers zijn om kwaliteitsvol te kunnen draaien.” Turnclub Jumping Jack bestaat zeven jaar en heeft een aanbod voor zowel kinderen als volwassenen.

Voorzitster Isabel Dumortier reageert: “Onze leden kunnen online inschrijven maar voor nieuwe leden vragen we inderdaad dat ze langskomen. Zo kunnen we al meteen het eerste contact leggen. Het klopt dat er al ouders stonden vanaf 8 uur maar in nog geen uur waren alle inschrijvingen gebeurd en had iedereen zijn plaatsje. Niemand ging ontgoocheld naar huis. We hebben dan ook geïnvesteerd in extra lesgevers. Wij vragen de ouders niet om zo vroeg te komen, dat beslissen ze zelf. Het is meestal heel gezellig. Ze rukken plooistoeltjes aan en drinken wat koffie. Voorrang geven aan de Houthulstenaren zien we niet zitten. Van onze 400-tal leden is 30 tot 35 procent van Houthulst, de rest komt van verder. We willen iedereen gelijke kansen geven.”

Info: jumpingjack.be.