Vier extra leslokalen op de zolder van het Heuvelzicht GUS

12 november 2019

13u56 0 Houthulst Begin volgend jaar starten de werken voor de inrichting van vier extra leslokalen op de zolder van de school voor buitengewoon onderwijs het Heuvelzicht in Klerken. Tegen begin volgend schooljaar moet alles klaar zijn.

Het Heuvelzicht bestaat uit een basisschool voor kinderen met een mentale beperking waarvan Lieve Dehondt directrice is en uit een school voor secundair onderwijs met Lieve Deroo als hoofd. In het basisonderwijs zitten er 18 kinderen, in het secundair 96. “Een paar jaar terug hebben we op het platte dak een extra verdieping gerealiseerd”, legt Lieve Dehondt uit. “Daar hebben we al de leraarskamer ingericht alsook de ruimte voor de directie. Door de bijna 183.000 euro subsidie van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) kunnen we er nu ook vier klaslokalen met het nodige sanitair inrichten. Het leerlingenaantal, vooral in het secundair, blijft stijgen. We vinden het belangrijk om onderwijs op maat te kunnen blijven aanbieden. Per groep werken we met zes of zeven leerlingen maximum.” Bij het Heuvelzicht werken 55 personeelsleden. Dat zijn ergotherapeuten, kinesisten, opvoeders en leerkrachten. Tijdens de werken aan de zolder zal er geen hinder zijn voor de leerlingen.