VIDEO. 36 brandweerlui gaan vlammen te lijf, maar van schrijnwerkerij blijft niets over Jelle Houwen

25 juni 2019

05u26 54 Houthulst In totaal 36 brandweerlieden waren deze nacht uren in de weer om een vuurzee te bestrijden in een loods van schrijnwerkerij Abeele in de Melanedreef in Houthulst. De loods is volledig vernield en stortte deels in.

Het vuur werd rond half drie 's nachts opgemerkt, toen de vlammen al uit het dak sloegen. Bij de aankomst van de eerste ploegen van de brandweer stond het volledige bedrijf al in lichterlaaie. Het gaat om een vrijstaande loods van het timmer -en schrijnwerkersbedrijf Abeele.

De omliggende bedrijven en buren konden gevrijwaard worden van schade. De brand werd bestreden door 36 brandweerlieden. In totaal vier autopompen van verschillende korpsen, twee tankwagens, twee ladderwagens en een grote debietpomp werden ingezet. Na een uur was de brand onder controle. Het vuur ging gepaard met een grote rookontwikkeling.

Overdag werd de ware omvang en schade van de brand pas duidelijk. De brandweer was er de hele ochtend aan het nablussen. De schrijnwerkerij is totaal vernield. Het dak is naar beneden gekomen en in het gebouw zelf is er een instorting geweest. Enkel een deel van de buitenste muren staan nog gedeeltelijk recht. Er rest niets anders dan de sloop. Het parket van Ieper heeft een branddeskundige aangesteld om de brand te onderzoeken. Gelet op het inferno zal het wellicht nooit helemaal duidelijk worden wat de oorzaak is van de brand. Het vermoeden is dat er een kortsluiting geweest is in een vrachtwagen die gisterenavond binnen gezet werd. In ieder geval zijn er helemaal geen sporen of vermoedens van kwaad opzet.