Verkiezing perelaarprinses en stoet zijn een jaar uitgesteld Gudrun Steen

13 april 2020

10u24 0 Houthulst De verkiezing van de perelaarprinses in Klerken was gepland op 25 april maar gaat niet door. Het wordt uitgesteld naar 4 juli volgend jaar. Ook de perenstoet zal met een jaar vertraging op de kalender verschijnen.

“De coronacrisis heeft flink wat roet in het eten gegooid maar we geven niet op”, reageert organisator Niels Deceuninck. “We hadden zeven kandidates voor de eerste verkiezing van de perelaarprinses. Omdat we niet buiten mogen gaat het bijzonder moeilijk om te repeteren. Daarom hebben we de verkiezing uitgesteld naar 4 juli. Mensen die al kaarten hadden gekocht, kunnen die gebruiken voor de editie van volgend jaar. Alles blijft hetzelfde, alleen de datum is veranderd. Na een maandenlange voorbereiding hebben we noodgedwongen ook moeten beslissen om de geplande perenstoet van 9 augustus een jaar uit te stellen. Er hadden al een aantal groepen afgezegd. De nieuwe datum die je mag prikken is 15 augustus om 15.30 uur. Liever een jaar wachten en dan knallen. Volgend jaar vindt de stoet ook de week na de kermis in Klerken plaats. Zo dwarsbomen we niemand en kunnen alle verenigingen meedoen. Het moet één groot dorpsfeest worden.”